Mi történt? Fordulat L.L. Junior és Csilla kapcsolatában

Miközben két héttel ezelőtt még rendőrt hívtak a szomszédok az egymással kiabáló énekesre és exére, addig most nagyon úgy tűnik, végre megbékélnek egymással.

Tíz centivel a föld fölött jár Hopp Csilla, aki hónapok óta most először egy egész hétvégét tölthetett kisfiával, Lacikával. Anya és fia végre újra egymást átkarolva aludhattak, a szívmelengető napokat pedig Csilla nem másnak, mint volt párjának, L.L. Juniornak köszönheti, aki, úgy tűnik, végleg elásta a csatabárdot – írja a Bors.

Mint arról beszámoltunk, L.L. Junior és Csilla kisfiát augusztus 31-én gázolta halálra egy autó. Az énekes még aznap este magához vette Lacikát, akivel egészen mostanáig nem sokszor találkozhatott az anyukája.

Laci odaadta a kisfiunkat a hétvégére, és Lacika velem is aludt. Annyira boldog vagyok, el sem hiszem, hogy itt tartunk – mesélte a lapnak ujjongva Csilla. A boldog anyuka az is elmondta, hogy az énekes most nagyon megváltozott.