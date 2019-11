Miért falaz az ellenzék Gothárnak?

Belföld

Lokál ,

A szexuális zaklatási botrányba keveredett Gothár Péter színházi rendező ügye is előkerült tegnap a parlamentben a napirend előtti felszólalásokban. A kormánypártok hiányolták a máskor hangos Vadai Ágnes vagy éppen Kunhalmi Ágnes nyílt kiállását a bántalmazott nők mellett Gothár ügyében.



Czunyiné Bertalan Judit, a Fidesz országgyűlési képviselője azt a kérdést tette fel, hogy pontosan hány érintettje lehet Gothár Péter szexuális zaklatási ügyének. Úgy látja, több ellentmondás is van a nyilatkozatok között. Emlékeztetett, hogy a Katona József Színház igyekszik védeni a rendezőt, ami pedig azért is furcsa, mert éppen ez az intézmény volt a #metoo kampány élharcosa.

– Aggasztó, hogy Gy. Németh Erzsébet budapesti DK-s főpolgármester-helyettes kijelentette, hogy részéről lezárta az ügyet, mert nem tett a színház büntetőfeljelentést – jegyezte meg Czunyiné, hozzátéve, hogy az ellenzéki képviselő asszonyok, például Bősz Anett, Bangóné Borbély Ildikó, Vadai Ágnes és Kunhalmi Ágnes valljon színt, hogy miért nem demonstrálnak az ügyben.

A fideszes képviselő szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetemtől is elvárható lenne egy teljes körű vizsgálat, miközben eddig csak belső vizsgálat zajlik.

– A színháztól minimális elvárás, hogy egy vizsgálatot követően mindenki számára legyen világos, hányszor és hány áldozattal szemben erkölcstelenkedett a rendező. Indokolt lehet a hatóságok megkeresése is, ha megalapozottá válik a szexuális zaklatás vádja – mutatott rá.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára emlékeztetett: a magyar büntető törvénykönyv kiemelten kezeli a nők és a gyermekek elleni erőszak elkövetőit. Dömötör szerint teljes körű kivizsgálásra van szükség a Gothár-ügyben.

– Az ellenzék a nők elleni erőszakot érintő ügyekben gyakran akciózott, Vadai Ágnes monoklit is ragasztott magára. Most, a konkrét ügy kapcsán nem látjuk az akciókat, miért nincsenek? Remélem, nem falaznak az elkövetőknek, ha valóban fontos az erőszak elleni fellépés, akkor most megszólalnak – fogalmazott.

További cikkek: