Nap képe: Szeretlek, Mikulás

18. alkalommal érkezett Finnországból Magyarországra Joulupukki, akinek már a magyar gyerekek is elmondhatják kívánságaikat. A Mikulással Budapesten és több vidéki nagyvárosban is találkozhatnak a lurkók. A lappföldi városból, Rovaniemiből érkező Joulupukki 29-én természetesen a Millenáris Parkba, a Mikulásgyár nyitóünnepségére is ellátogat.