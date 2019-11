Nem csak a műanyag miatt káros a PET palack

Belföld

A nagy kiszerelésű italokkal visszük be a legtöbb cukrot is a szervezetünkbe. 10 eladott szénsavas üdítőből, kilenc műanyag palackos kiszerelés, amelynek kétharmada 1,75-ös illetve 2 literes változat – írja a Ripost.

A nemzetközi multik által gyártott PET palackos üdítők felelősek a műanyagszennyezésért és a mértéktelen cukorfogyasztásért, hiszen Magyarországon a teljes forgalom mintegy 95 százalékát ezek a csomagolások teszik ki.

Azaz 10 eladott szénsavas üdítőből, kilenc műanyag palackos kiszerelés, amelynek kétharmada 1,75-ös illetve 2 literes változat. Mindez a hatalmas környezetterhelés mellett elképesztő cukorfogyasztáshoz vezet, ami már rövid távon is károsíthatja az egészségünket. A cukros üdítők ilyen mennyiségű fogyasztásától ugyanis tartósan megnő a vércukorszint, az elhízás veszélye és az ezzel kapcsolatos betegségek kockázata. Az OECD jelentése szerint az elhízottak aránya Európán belül a felnőtt lakosság körében, hazánkban a legmagasabb, globálisan pedig a negyedik helyen állunk.

A megoldás nem az, hogy lemondunk a kedvenc ízeinkről, sokkal inkább arra kell figyelni, hogy megtaláljuk a mértéket, és megnézzük az összetevőket. Az elmúlt években több pozitív innováció is érkezett, így a sztíviával és gyümölcscukorral készülő üdítők valós alternatívát jelentenek, ahogy a kisebb kiszerelésű aludobobozok is. Ezek a termékek ugyanis amellett, hogy 100 százalékban, bármennyiszer újrahasznosíthatóak, ízélményben és minőségben is a legmagasabb szintet képviselik. A 250ml-es aludoboz egy pohárnyi mennyiségnek felel meg, amit egyszerre meg lehet inni. Ezáltal nem veszít az élvezeti értékéből, nem ad lehetőséget a szükségtelen túlfogyasztásra és a túlzott cukor bevitelre sem – számol be a Ripost.

