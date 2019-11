Nem tudja értelmezni Karácsony az iparűzési adóval kapcsolatos törvénymódosító javaslatot

Belföld

Lokál ,

Karácsony Gergely főpolgármester a múlt héten telepanaszkodta az ellenzéki médiát, miszerint a kormány iparűzési adóval kapcsolatos módosító javaslata kvázi lehetetlen helyzetbe hozza az önkormányzatokat. Az igazság azonban megint más mutat: Karácsonynak nem sikerült értelmeznie a benyújtott törvényjavaslatokat – írja az Origo.

A kormány az őszi ülésszak során ugyanis egy törvénycsomagot nyújtott be, ami többek között átalakítaná az iparűzési adóból származó bevételek felhasználását. Eszerint az önkormányzatoknak iparűzési adóbevételükből elsőként a tömegközlekedést kell finanszírozniuk.

Karácsony az Indexnek azt panaszolta ezzel kapcsolatban, hogy “az önkormányzat nem tudja megcímkézni sem a bevételeit, sem a kiadásait. Nem tudom azt mondani, hogy egy bizonyos bevételt egy bizonyos kiadási sorra teszek. Ez költségvetésileg értelmezhetetlen”.

Orbán Viktor miniszterelnök pár nappal később felnyitotta a balliberális szemeket. A kormányfő rávilágított ugyanis, hogy nincs olyan, hogy az iparűzési adót csak tömegközlekedésre lehet fordítani, hanem a törvényjavaslat szerint csak az első helyen kell arra költeni, ha megmarad, akkor értelemszerűen másra is lehet fordítani. Karácsony Gergely ráadásul levelet is küldött Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek, amiben a törvényjavaslat visszavonását kérte – számol be a portál.

A tárcavezető válaszát itt olvashatja:

Tájékoztatom Főpolgármester Urat, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok alapján teljesen egyértelmű, hogy a Fővárosi Önkormányzat legfontosabb kötelezően ellátandó, törvényben rögzített feladata a fővárosi tömegközlekedés biztosítása. Ez igaz a megyei jogú városokra is. A különbség, hogy a fővárosi tömegközlekedés működtetéséhez és fejlesztéséhez a jövő évben 27 milliárd forinttal, továbbá 2020-ban, 2021-ben, illetve 2022-ben a metrófelújításra vonatkozóan vállalt további 80 milliárd forinttal a Kormány is hozzájárul. Éppen ezért a Fővárosi Önkormányzat jogain és kötelezettségein a törvénymódosítás nem változtat. A Kormány a korábban vállalt forrásokat változatlanul biztosítani fogja. Tisztelettel, Gulyás Gergely

Tehát Karácsony vádaskodása, miszerint a kormány megszüntetné a tömegközlekedés pénzügyi támogatását, egy percig sem volt igaz. A törvények már eddig is a tömegközlekedés biztosítását nevezték meg a főváros legfőbb feladatáénak, csakúőgy, mint a megyei jogú városokét. Csak – ahogy az kiderül Gulyás Gergely leveléből – a fővárosi tömegközlekedést a kormány tízmilliárdokkal támogatja.

Vagyis a Fővárosi Önkormányzat jogain és kötelezettségein a törvénymódosítás nem változtat. A Kormány a korábban vállalt forrásokat változatlanul biztosítani fogja.

