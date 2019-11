Németh Lajos: Személyes kudarcként élem meg, ha téves az előrejelzésem

Extra

Kiss Nóra ,

Bár a 69 éves Németh Lajos három éve nyugdíjba vonult, napjai így is mozgalmasan telnek. Aktívan sportol, sok időt tölt az unokáival, és a meteorológiával sem hagyott fel. A Lokál egy napsütéses őszi reggelen kísérte el a Margitszigetre, ahol a lenyűgöző budapesti panorámát csodálva Lajos őszintén mesélt gyermekkoráról, karrierjéről, családjáról és a fővároshoz fűződő kedves emlékeiről.

Milyen volt a gyermekkora?

Egy börzsönyi kis faluban, Vámosmikolán nőttem fel. Kis közösségben éltünk, ahol a család volt a legfontosabb. A szüleim mindent megtettek értem és az öt évvel fiatalabb öcsémért. Szó szerint a tenyerükön hordoztak minket. Sokkal jobb és könnyebb életet szerettek volna nekünk, hiszen a Rákosi-korszakban éltek. Azt mondták nekem: három úr mindig létezik a világon, az esperes úr, a doktor úr és a tanár úr. A lányok már akkor is nagyon érdekeltek, a vért pedig nem bírtam, így felköltöztem Budapestre, ahol az Arany János Gimnáziumba jártam, majd az ELTE matek–fizika tanári szakára felvételiztem.

Mennyire volt nehéz vidéki kamaszként belerázódnia a főváros forgatagába?

Nem volt könnyű egyedül, kiszakadva az otthoni kis mikrokörnyezetből, 14 évesen beilleszkednem. Kollégiumban éltem, és az elején nagyon nehezen szoktam bele abba, hogy például a lakótársaimmal meg kell osztanom az édesanyámtól kapott édességcsomagot. Az egyetemen a tanári képzés mellett felvettem a meteorológiát is, ott volt az a pont, amikor azt éreztem, a helyemen vagyok. Nagyon jó közösségbe kerültem, ahol igaz barátokra leltem, és egy olyan hivatásra, amelyért a mai napig ugyanúgy lelkesedek.

Hogyan került a tévéhez?

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgoztam már egy jó ideje, rövidtávú előrejelzőként, amikor először a Magyar Rádiótól, majd a televíziótól jött a felhívás. Az időjárás-jelentésekhez kerestek meteorológus szakembereket, akik nem ijednek meg a mikrofontól, a kameráktól, és jó a beszélőkéjük. Hamar beválogattak. A debütálásom a rádióban 1977. január 17-én volt, pont azon a napon, amikor megszületett Móni lányom. Akkoriban még elég nehézkes volt a telefonálás, így amíg én a rádióban szerepeltem, a feleségem életet adott a gyermekünknek, amit csak másfél órával később tudtam meg. Azon a napon apaként és szakmailag is új időszámítás kezdődött az életemben. A Magyar Televízióban 1978-ban indult az időjárás-jelentő pályafutásom.

Nem volt furcsa, hogy hirtelen mindenki felismerte az utcán?

Pozitív értelemben az volt, és szerencsés vagyok, mert az emberektől mindig is megbecsülést és szeretetet kaptam. A XIII. kerületben lakom, rendszeresen utazom a 4-es, 6-os villamoson, ahol sokszor leszólítanak, hogy megkérdezzék, milyen idő várható. Többször kerestek már fel azért is, hogy szabadtéri esküvőkhöz kérjenek tanácsot, mikor lesz szép idő. Igyekszem mindig a legjobb tudásom szerint válaszolni, de a légköri változások időnként kiszámíthatatlanok, így sajnos még előfordul, hogy az előrejelzés nem százszázalékosan jön be. Bár még senki nem vont kérdőre emiatt, a „rossz” prognózist személyes kudarcként élem meg.

Három éve nyugdíjba vonult. Nem unatkozik?

Aktív nyugdíjas életet élek. Élvezem, hogy sokkal több időm jut az unokáimra, és nem vagyok időhöz kötve. A meteorológiával azonban nem hagytam fel, ugyanúgy vizsgálom és nyomon követem otthonról a légkört, és ha valami nagy változás jön, a TV2 Mokka című műsorában beszámolok róla a kedves nézőknek. Emellett van egy előadásom Mi lesz veled, Föld, mi lesz veled, éghajlat címmel, amellyel járom az országot. A szabadidőmben pedig felpattanok a biciklimre, és bejárom Budapestet.

Melyik a legkedvesebb helye a fővárosban?

A Margitsziget. Ötvenöt éve élek Budapesten, ez idő alatt bármi rossz vagy jó ért, mindig ide jöttem, hogy átgondoljam a dolgaimat. Minden pontját ismerem, rügyfakadástól lombhullásig. A két fővárosi maratonomra is itt készültem fel, túl az ötödik X-en. A térdműtétem óta a futócipőt felváltottam a kerékpárral, és így csodálom a környezetet.