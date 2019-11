Népszerű, de drága lesz a Londonba érkező Tutanhamon-kiállítás

Külföld

A szombattól a londoni Saatchi Galériában látható utazó Tutanhamon-kiállítás várhatóan nagy tömegeket vonz majd még a szokatlanul borsos, 37,40 fontos (14 300 forintos) belépő ellenére is. A tárlaton 150 műkincset mutatnak be, amelyeket az egyiptomi régészeti minisztérium engedélyével adtak kölcsön a kiállításhoz.

Az arany fáraó kincsei című kiállítás november 2. és 2020. május 3. között látogatható a Saatchi Galériában. A tárlat anyagának több mint a felét korábban még sohasem mutatták be Egyiptomon kívül. Az utazó kiállítást, amely a világ számos országában bemutatkozik, az egyiptomi régészeti minisztérium és a New York-i IMG vállalat szervezte.

A különleges Tutanhamon-anyag 2018 márciusa és 2019 januárja között elsőként a Los Angeles-i Kaliforniai Tudományos Központban mutatkozott be, ahol 711 ezer látogató nézte meg. Ezt követően márciustól szeptemberig a párizsi Grande Halle de la Villette látta vendégül, ahol több mint 1,4 millióan voltak kíváncsiak rá, és ezzel a leglátogatottabb franciaországi kiállítás lett.

A Tutanhamon-kiállítás összesen tíz városban mutatkozik be. A London utáni állomást még nem jelentették be, de az már biztos, hogy 2021 elejétől a sydney-i Ausztráliai Múzeumban látható majd fél évig, később pedig Japánban, Kanadában és Dél-Koreában is megrendezik.

A 2020-as évek közepére, amikor az utazó kiállítás anyaga visszatér Egyiptomba, már több millió látogatója lesz, és ezzel a világ legnépszerűbb régészeti kiállításává válhat. Egyetlen konkurenciája a 2005-ös Tutanhamon-kiállítás, amely 17 városban mutatkozott be, és több mint 11,5 millió látogatója volt.

Az utazó kiállítás bevételeiből származó forrásokat a Nagy Egyiptomi Múzeum befejezésére fordítják, amely Kairó külvárosában épül, két kilométerre a piramisoktól. A múzeum megnyitása után a fáraó kincseit többé nem mutatják be külföldi kiállításokon.