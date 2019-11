New Yorkot is meghódította Nanushka

Extra

Kiss Nóra ,

Sándor Szandra világhírű divatmárkája, a Nanushka újabb mérföldkőhöz érkezett. A magyar tervező október végén New Yorkban nyitotta meg saját üzletét, jövőre pedig Londonban tervezik egy újabb bolt kialakítását.

A világszerte több mint 150 nagyvárosban és online is jelen lévő magyar divatmárkát olyan hírességek viselik, mint Uma Thurman, Dua Lipa, Jennifer Lawrence, Katy Perry, vagy Kristen Bell. A hatalmas népszerűségnek köszönhetően a tervező, Sándor Szandra megnyithatta első, 350 négyzetméteres üzletét a New York-i Sohoban, ami a nemzetközi divat egyik fellegvára. A Ripost szerint az üzlet megnyitója egy koktélpartival zárult. Ezzel a Nanushka a legelső a kelet-európai régióban jelenlévő divatmárkák közül, amelyik a tengerentúlon nyithatott saját márkaboltot. Az ünnepségen részt vett a Palvin Barbara és párja, Dylan Sprouse, Mihalik Enikő, valamint a TV2 Mokka stábja is, akiknek örömmel mesélt a tervező.

„Mindig is nagy álmom volt, hogy egy nemzetközi márkát építsek ki, és az is, hogy New Yorkban legyen egy boltom. (…) Én Londonban tanultam, és úgy tűnik, hogy jövőre ott is nyitunk majd boltot” – kezdte boldogan Szandra, aki arról is beszámolt, hogy egy magazint is elindítanak, ami évente kétszer fog megjelenni.

A Nanushka elsöprő sikere pedig tovább ösztönzi a tervezői csapatot. „Szerintem nagyon fontos, hogy az úton ne veszítsük el a lelkesedésünket, és ne gondoljuk azt, hogy most a csúcson vagyunk, és minden működik magától. Én tényleg úgy látom, hogy bele kell tennünk a maximumot. (…) Ahogy nő a csapat meg a feladatok, nagyon fontos bevonnunk olyan embereket, akiknek izgalmas, különböző látásmódjuk van” – utalt Szandra a GB & Partnersszel való együttműködésre.

További cikkek: