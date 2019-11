Nyakunkon az influenza, segít a védőoltás

Extra

A hideg idő beköszöntével nem csupán a megfázás, hanem az influenza ellen is védekeznünk kell. A jövő hét végétől már megvásárolható az oltóanyag, de sokan ingyenesen is jogosultak rá. Aki beoltatja magát, komoly, akár halálos szövődményeket kerülhet el.

Az évnek ebben a szakaszában egyre többen érzik magukat levertnek, fáradtnak, és fordulnak háziorvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A tavalyi adatok szerint azonban mi, magyarok jobban félünk az influenza elleni oltástól, mint magától a vírustól, amely akár halálos szövődményekkel is járhat. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár azt mondta, ugyan még nem tört ki a járvány, de máris fontos a megelőzés. – Sajnos tavaly az ingyenes vakcinák ellenére, kevesen oltatták be magukat. Észak-Európában várhatóan 5-6 hét múlva indul az influenzaszezon, ami hazánkat is érinti. Mi készen állunk, a kormány által biztosított 1,3 millió adag ingyenes vakcina már elérhető a orvosoknál. Ez azoknak jár, akik a magas rizikófaktorú csoportba tartoznak, mint pl. a várandós kismamák, a 60 év felettiek, a krónikus betegségekben szenvedők, vagy akiknek legyengült az immunrendszerük – mondta az államtitkár, aki felhívta a figyelmet, hogy a betegség akár halálos is lehet. – Azért tartjuk kiemelten fontosnak a védőoltást, mert ezzel kiküszöbölhető, hogy kórházba kerüljünk, és a szövődmények miatti halálozás is megakadályozható.

Horváth Ildikó a Lokálnak elmondta, nagyon fontos, hogy az egészséges, erejük teljében lévő emberek is beoltassák magukat, a családjuk védelmében. – Egy csecsemő, aki még nincs féléves, nem kaphatja meg az oltást, de egy családi védőburkot vonhatnak köré azzal, ha mindenki, aki a közelében van, beoltatja magát. Hiszen azzal, hogy önmagunkat védjük, a családunkat is óvjuk a fertőzésektől – mondta az államtitkár, aki már meg is kapta a védőoltást.

Nem elég egyszer, minden évben kell!

Müller Cecília országos tiszti főorvos kifejtette, miért nem szabad megelégednünk azzal, ha tavaly már kaptunk védőoltást. – A vírus évről évre mutálódik, változik, így nem elég, ha tavaly beoltattuk magunkat, mivel az idén már nem véd minket! Az elmúlt években fokozatosan növekedett az influenza elleni védőoltások felvétele, míg tavaly sajnos visszaesett: az oltóanyagnak alig több mint hatvan százaléka fogyott el – mondta a szakértő aki szerint a legtöbben a tévhitek miatt nem kérik a vakcinát. – Ezekben az oltóanyagokban nem található élő vírus, tehát nem kell attól tartanunk, hogy megbetegszünk tőle, ez teljességgel kizárt – nyugtatott meg a tiszti főorvos, akinek szavait dr. Piri László családorvos is megerősítette.

– Mindig minden betegemnek hangsúlyozom, hogy az oltásnak nincsenek negatív következményei. Maximum enyhe hőemelkedés és enyhe karfájdalom jelentkezhet, de ennél súlyosabb panaszokat nem okoz. A védettség körülbelül két hét alatt alakul ki.

Bele is lehet halni

Az influenza nagyon kellemetlen, lázzal, izomfájdalommal, gyengeséggel járó megbetegedés, és az esetek kisebb részében a szövődmények miatt a beteg kórházi ápolásra, intenzív terápiára szorul, de szélsőséges esetben bele is halhat a fertőzésbe.

