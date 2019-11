Nyomozás indulhat Sorosék ellen

Külföld

Lokál ,

Lehetséges, hogy vizsgálat elé néz Soros György az Egyesült Királyságban, miután kiderült, hogy 3 millió fontot (1,1 milliárd forint) fordított a brexitellenes kampányra.

A brit Konzervatív Párt arra szólította fel a választási bizottságot, hogy sürgősen indítson vizsgálatot Soros György Nyílt Társadalom Alapítványánál, miután kiderült, hogy az pénzt fordított a brexitellenes kampány támogatására. A Mail on Sunday című lap szerint Soros alapítványa pénzt küldött a londoni székhelyű Best for Britain (BfB) nevű szervezetnek, ezzel megkerülve azt a törvényt, amely szerint a politikai szervezeteknek tilos külföldi adományokat elfogadniuk.



A BfB 2017 óta 2,7 millió fontot (1 milliárd forint) kapott a Nyílt Társadalom Alapítványtól. A szervezet a Facebookon költött a pénzből, szponzorált hirdetések formájában. Tavaly október óta 613 ezer fontot (240 millió forint) fordítottak online hirdetésekre, de az elmúlt 30 napban is 137 ezer fontot (53,7 millió forint) tapsoltak el 165 reklámra.

A Best for Britain egyébként elismerte, hogy kapott pénzt a Nyílt Társadalom Alapítványtól, és közölték, hogy állnak a vizsgálat elébe, ugyanis szerintük nem külföldi pénzekből finanszírozzák tevékenységüket.

További cikkek: