Orbán: Törökország segít megállítani a migrációt

Törökország stratégiai partnere Magyarországnak a biztonság és a migráció kérdésében is – jelentette ki Orbán Viktor, miután tárgyalt Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. A miniszterelnök szerint a magyar álláspont abból indul ki, hogy Törökország nélkül nem lehet megállítani a migrációt.

Orbán Viktor a török államfővel tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte: Törökország 350 ezer illegális határátlépőt tartóztatott fel idén.

– Ha nem tették volna, a bevándorlók már itt lennének valahol a déli határon – mondta a kormányfő. Hozzátette, ha kinyílnak a kapuk, és migránsok indulnak Európa felé, Magyarország képes arra, hogy megvédje a határait, minden eszköz megvan arra, hogy egyetlen illegális migráns se lépjen át a magyar határon.

Elmondása szerint Törökországgal katonai szövetségesek is vagyunk, ezért törekszünk katonapolitikai és hadi együttműködésre is. Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a két országnak közös programjai vannak Afrikában. Kenyában például orvosmissziót, Ghánában pedig vízügyi és egészségügyi segítséget finanszírozunk.

Orbán kiemelte, az a cél, hogy hatmilliárd dollárra (1800 milliárd forint) emeljék a kereskedelmi forgalmat a két ország között.

Nemcsak a migrációban és a biztonságban, hanem az energetikában is partnerei vagyunk a törököknek. A miniszterelnök szerint legkésőbb 2021 végére érkezhet gáz a Török Áramlaton keresztül. A magyar kormányfő ismertette azt is, hogy a Mol létrehozta a legnagyobb magyar külföldi tőkebefektetést: azerbajdzsáni gázmezőben vásároltak érdekeltségeket, már csak arra várnak, hogy zöld utat kapjanak a török hatóságoktól.

Recep Tayyip Erdogan szerint közel négymillió menekült tartózkodik Törökországban, közülük sokan mennének Európába, de az uniós együttműködés miatt feltartóztatták ezt a tömeget.

– Szeretném, ha a jövőben is jól működne az együttműködésünk – mondta a török elnök.

A sajtótájékoztatót megelőzően magyar és török politikusok 10 megállapodást írtak alá.

Világvezetőkkel tárgyalt Orbán

Orbán Viktor idén is folytatta az elmúlt években megkezdett diplomáciai sikersorozatát, a múlt héten Vlagyimir Putyin orosz elnök járt Budapesten, de korábban találkozott Emmanuel Macron francia, Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és vendégül látta Angela Merkel német kancellárt. Miniszterelnökként Gyurcsány Ferenc többször is találkozott Erdogannal, aki azóta is a világ egyik legfontosabb vezetője. Ezt jelzi, hogy a török elnököt a jövő héten fogadja Washingtomban Donald Trump.