Orbán Viktor: Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak – Fotók!

Orbán Viktor a november 4-i nemzeti gyásznap alkalmából osztott meg egy fotót közösségi oldalán.

„November 4. Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak // The 4th of November. Where heroes are not forgotten, there will always be new ones” – írta a kormányfő a bejegyzéshez.

Félárbócon a nemzeti lobogó az Országház előtt

Katonai tiszteletadás mellett Benkő Tibor honvédelmi miniszter jelenlétében felvonták, majd félárbócra engedték Magyarország nemzeti lobogóját az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 63. évfordulóján, hétfő reggel Budapesten, a Parlament előtti Kossuth Lajos téren. A kegyelet kifejezéseként a lobogó egész nap félárbócon marad a nemzeti gyásznapon.

A lobogót esőben a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel, majd a Szózat zenéjére eresztették félárbócra. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.

A Parlament főlépcsője feletti erkélyek egyikén egy lyukas magyar zászló, a másikon egy fekete gyászzászló lengett.

Egész nap gyertyát lehet gyújtani a Terror Háza Múzeumnál, a Hősök falánál, továbbá protokollmentes megemlékezés lesz a Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájánál.

Este 6 órakor emlékkoncert kezdődik a Szent István-bazilikában, közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara.

November 4-ét, amikor az 1956-os események áldozatairól emlékeznek meg, a kormány hivatalosan 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá.

