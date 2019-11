Orbán Viktor: Nemzeti alapú külpolitikára van szükség

Három nagyhatalmat is érdekeltté kell tenni a magyar sikerekben Orbán Viktor szerint, ennek oka hazánk geopolitikai helyzete. A kormányfő péntek reggeli rádiós interjújában Erdogan török államfő látogatásáról és a török migrációs helyzetről is beszélt, valamint beszámolt a Budapesten zajló kurzusváltásról.

– Balra Berlin, jobbra Moszkva, délre Isztambul. Ez így van, ha akarjuk, ha nem – mondta szokásos péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor annak kapcsán, hogy az elmúlt időszakban hazánkban járt az orosz elnök, a német külügyminiszter és legutóbb Recep Tayyip Erdogan török elnök.

– Törökország nélkül nem lehet megállítani a Magyarország és Európa felé tartó milliós migránsáradatot, ezt azonban az ellenzék nem tudja felfogni, nem akarja megérteni – magyarázta a miniszterelnök, aki elmondta, a bevándorláspárti erőknek érdekük, hogy eltávolítsák Erdogan elnököt a székéből, aki nélkül milliós tömegben érkeznek majd migránsok Európába. Soros György ezt meg is írta a híres tervében, amely szerint évi egymillió migránsra van szüksége Európának – tette hozzá.

– Amíg azonban Erdogan Törökország elnöke, és Európa meg tud vele egyezni, ő pedig így nem Európa, hanem Szíria felé nyitja a kapukat a migránsok előtt, addig mi biztonságban vagyunk – hangsúlyozta Orbán, aki Vlagyimir Putyin orosz elnök és Heiko Maas német külügyminiszter látogatása kapcsán elmondta, hogy Magyarország a Berlin–Moszkva–Isztambul háromszögben éli az életét, ennek a három nagyhatalomnak pedig érdekeltnek kell lennie a magyarok sikerében.

Merjünk magyarok lenni – jelentette ki Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy ő a magyar érdekek képviseletét, a nemzeti alapú külpolitikát tartja a legfontosabbnak.

Budapesten álmokat kell feladni



Orbán Viktor kitért Budapest helyzetére is. Szerinte Tarlós kilenc éve aranykornak tekinthető a főváros életében, mert Budapest és a kormány meg tudott egyezni a fejlesztésekről. Most azonban kurzusváltás történt a fővárosban, és mint a kormányfő elmondta, a kormányülésen tizenöt-húsz fejlesztésről is megkérdezte az új főpolgármestert, Karácsony Gergelyt. Sok beruházást – többek közt a Városliget egyes projektjeit – kellett lehúznia a listáról. Ezt fájdalmasnak és az álmok feladásának nevezte a kormányfő. László Imre XI. kerületi DK-s polgármester álláspontjáról, miszerint szuperkórház sem kell, Orbán Viktor azt mondta, nehezen tudja elképzelni, hogy abból a programból, amely úgy indult, hogy stadionstop, kórházstop legyen.