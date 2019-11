Óriási öröm! Kislánya lesz Kulcsár Edinának

Extra

Kulcsár Edina november elején közölte a jó hírt, miszerint újabb taggal bővül a családjuk. Az egykori szépségkirálynő és párja, Szabó András Csuti kisfiuk, Medox után egy kislányról álmodott, vágyuk pedig teljesült, a rózsaszín szirmok csakúgy repkedtek a baba nemét felfedő bulin.

A gyönyörű modell és férje amerikai mintára rendeztek egy úgynevezett “gender party-t”, ahol végre kiderült születendő babájuk neme.

“Amikor meghívtuk a családot és a barátokat, azt mondtuk nekik, hogy a rendezvényszervezők, akik nagyon a szívünkhöz nőttek, szeretnének nekünk kedveskedni egy kis családi eseménnyel… A legtöbben még azt sem tudták, hogy ismét babát várok, tehát elsőként ezt a hírt osztottuk meg a szeretteinkkel, majd jött egy kis tippelős játék a baba nemét illetően, de ekkor még senki nem sejtette, hogy perceken belül tényleg ki is derül a neme” –írta Instagramon a műsorvezető, aki a nagy pillanatról egy videót is feltöltött, melyben a lufiból kirobbanó rózsaszín szirmok egyértelművé tették: Medoxnak kishúga lesz.

A kismama majd kiugrott a bőréből, ami nem csoda, hisz korábban is arról mesélt, hogy kislányt szeretnének.

„Azt mondtam, ha fiú lesz, nem kizárt, hogy elgondolkodom egy harmadik gyereken, mert egy kislány is jó lenne a családunkba. Csuti azonban látványosan megijedt a gondolattól, három gyerek mintha már soknak tűnne neki, bár végtelenül odaadó apuka. (…) Amíg Medoxot vártam, az elejétől mellettem állt, állapotosan igazán megnyugtató, hogy hasonlóra számíthatok. Rendszeresen hívogatták ide-oda a barátai, biztos nagyon szívesen ment is volna velük, de mindig azt válaszolta, hogy otthon marad velem, nélkülem ki sem teszi a lábát – mondta a Storynak Edina aki épp MR-re tartott, amikor egy megérzés azt súgta neki, meg kell kérdeznie, a vizsgálat várandósoknak is megengedett-e. Ezt követően gyorsan vett egy terhességi tesztet, ami pozitív lett.

Kulcsár Edina és Csuti kisfia, Medox 2018. szeptember 11-én született. A szülők kiszámolták, hogy a kisfiú és testvérkéje között másfél év lesz a korkülönbség. A várandós anyuka szerint ez jó, mert nagyjából egyszerre lesznek a meghatározó életszakaszokban.

– Érteni fogják a másik örömét és problémáit, és képesek lesznek támogatni egymást. Szerencsésnek érzem a helyzetet, nagyjából így képzeltem el a családalapítást, azt viszont szívből remélem, hogy a születendő babánk majd jobb alvó lesz, mint a bátyja – árulta el a hetilapnak a 28 éves édesanya.

Edina és Csuti kisfiuk születése előtt, 2018. augusztus 4-én, titokban házasodtak össze. Szűk körben, mindössze 16 fő jelenlétében, a nyilvánosság teljes kizárásával mondták ki a boldogító igent.

– Felfoghatatlan, hogy még csak négy éve vagyunk együtt. Szinte hihetetlen, mi minden történt velünk ez idő alatt: összeházasodtunk, és nemsokára már négyen leszünk! Egyedül a nagy lagzi várat magára, még egy évet csúszik, de sebaj! –tette hozzá a magazinnak.

Csodaként élte meg, hogy anya lett

Kulcsár Edina igazi csodaként élte meg, hogy tavaly szeptemberben megszületett első gyermeke, Medox. Az egykori szépségkirálynőnek ugyanis egy hormonális betegség miatt csupán tíz százalék esélye volt arra, hogy természetes úton teherbe essen. – Kiderült, hogy PCOS-em van, vagyis policisztás petefészek szindrómával küzdök, ami egy hormonális betegség. Drasztikus beavatkozást ajánlottak, de nem vállalkoztam rá, inkább úgy döntöttem, várok. Az orvos azt mondta, nagyon nehéz lesz teherbe esni, mindössze tíz százalék esélyt látott rá –mesélte korábban a Bestnek a modell, aki a diagnózist követően elengedte a babatémát, de Medox pont akkor fogant meg. Azóta már a második gyermekük is úton van, Edina pedig ezúttal is sugárzóan szép kismama.

