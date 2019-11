Örömlányokat vert és gyújtogatott egy részeg migráns

Külföld

Lokál ,

A megdöbbentő eset egy stuttgarti bordélyban történt, ahol egy pakisztáni bevándorló részegen ámokfutott, megverte a prostituáltakat, majd tüzet is gyújtott – számol be a Ripost.

Egy stuttgarti bordélyban akciófilmekbe illő akció bontakozott ki a minap egy részeg pakisztáni migráns és az örömlányok között. A férfi már akkor sem volt józan, amikor belépett a bordélyba, ám ekkor még nem mutatkozott erőszakosnak, ezért a biztonságiak nem dobták ki. A bevándorló végül egy 26 éves nő szolgáltatásaiért fizetett, de a végeredménnyel nem volt megelégedve, amit hangosan szóvá is tett. A szóváltás után a férfi meg is ütötte a prostituáltat, akinek a védelmére az egyik kolléganője is sietett, aki azonban így szintén kapott egyet – tudatja a portál.

A Ripost beszámolója szerint a két örömlány a férfi elől elmenekülve az utcára futott, ahol értesítették a rendőrséget. Az erőszakos migráns kisvártatva csatlakozott az utcán összeverődött kisebb tömeghez, majd az egyenruhások őrizetbe is vették. Az épületben maradt alkalmazottak azonban füstöt éreztek, majd kiderült, hogy a pakisztáni férfi az épület elhagyása előtt még tüzet nyújtott a prostituált szobájában.

A komolyabb tragédiát szerencsére sikerült még időben megelőzni, csupán a megütött 26 éves örömlány szerzett könnyebb sérüléseket az incidens során – írja a lap.

További cikkek: