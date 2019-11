Örülnek a diákok, hogy mégsem kell nyelvvizsga a felvételihez

Fellélegezhetnek egy időre a diákok, nem lesz kötelező a középfokú nyelvvizsga a felsőfokú tanulmányok elkezdéséhez. Azonban jobb minél hamarabb elkezdeni a nyelvtanulást, mivel a diploma megszerzéséhez így is szükséges lesz a nyelvvizsga-bizonyítvány. Ehhez rengeteg formában nyújt segítséget a kormány, októbertől a diákhitelt is fordíthatjuk ilyen célra.



– A kormány visszavonja azt a korábbi döntését, amely középfokú nyelvvizsga meglétéhez kötötte a felsőfokú tanulmányok megkezdését – mondta a múlt héten a kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki hozzátette: számos szervezet kérte ezt, többek között a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a roma szakkollégiumi hálózat, valamint a nyelvtanárok egyesülete. Gulyás Gergely szerint az intézkedés bevezetése egyes ágazatokban komoly nehézséget jelentett volna, például az óvóképzés és a mezőgazdasági felsőoktatás területén, azonban a magyar fiatalok nyelvtudása még mindig az uniós rangsor végén található. A miniszter nem lát esélyt arra, hogy a most feloldott szigorítást egy-két éven belül visszaállítanák.

Pekár Renáta középiskolai angolnyelv-tanár diákjai is megörültek a módosításnak, és többen döntöttek úgy, hogy egyetemen tanulnak tovább.

– Már másnap szóba került az órán a döntés, amit örömmel fogadtak a diákok, van ugyanis olyan tanítványom, aki emiatt mondott le a továbbtanulásról. Szerintem is nagyobb könnyebbség ez a felvételinél, bár a diplomához így is szükséges a nyelvvizsga, amit jobb, ha minél előbb megszereznek a diákok – mondta a Lokálnak a pedagógus.

Nagy kő esett le a szívemről!

A 19 éves Niki ötéves kereskedelmi szakgimnáziumba járt, jövőre szeretne közgazdász szakra jelentkezni, ennek érdekében sokat járt angoltanárhoz.

– Hetente kétszer járok angolórára, ami sok szabadidőmet elveszi, és természetesen mindenképpen nyelvvizsgázom, de nagy segítség, hogy erre még van időm, és jobban tudok az érettségire koncentrálni – mesélte Niki.

Segítik a külföldi nyelvtanulást

„Az a célunk, hogy az érintett korosztályból lehetőleg mindenki élhessen a lehetőséggel, és senki ne maradjon le az utazásról anyagi okok miatt. Az állam nemcsak a nyelvtanfolyamok díját, valamint a gyerekek utazását, elszállásolását és ellátását finanszírozza, hanem zsebpénzt is biztosít a számukra” – nyilatkozta korábban a Magyar Nemzetnek Bartos Mónika, a magyar diákok külföldi nyelvi kurzusainak szervezéséért felelős miniszteri biztos, amikor a középiskolai nyelvtanulási programról beszélt. Ennek keretében minden tanévben, két kijelölt évfolyam diákjai ingyen elutazhatnak az általuk elsőként tanult idegen nyelvet anyanyelvi környezetben gyakorolni, ezt elsőként a 9. és 11. évfolyamosok vehetik igénybe. Bartos szerint a 2020-as költségvetésben 35 milliárd forint áll rendelkezésre az utazások lebonyolítására.

Továbbra is előny a nyelvvizsga

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára szombaton elmondta, hogy a komplex középfokú nyelvvizsga után 28 többletpont, a felsőfokú nyelvvizsga után 40 többletpont jár majd a felvételi során.

Nem szenvednek hátrányt azok sem, akik a 2020-as nyelvvizsgát már letették, mert a diplomához továbbra is szükség lesz rá. Schanda Tamás emlékeztetett, hogy október 1-jétől a nyelvtanulást is támogatja a diákhitel, amelyet félmillió forint értékben lehet igénybe venni. A felsőoktatási felvételi tájékoztató december 19–20. körül, elektronikus formában jelenik meg, amely részletesen ismerteti a változásokat is.