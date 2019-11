Osvárt Andi: Már gyerekként is világot akartam látni

Extra

Egy szülőnek sosem könnyű elfogadni, ha gyermeke kirepül, pláne ha az külföldön, távol a családjától képzeli el a jövőjét. Mindenki máshogy reagál le egy ilyen helyzetet, a NőComment! legfrissebb epizódjában hazánk legnagyobb díváinak az álláspontját ismerhettük meg.



A nagysikerű NőComment! című talkshowban hétről hétre ismert nők és férfivendégek boncolgatnak hétköznapi vagy éppen szokatlan, nőket érintő témákat. A legfrissebb epizódban Ábel Anita, Balázsovits Edit, Bódi Margó, Osvárt Andrea és Pálmai Anna köszöntötte a férfivendéget, Frei Tamást, aki köztudottan egy nagyon sokoldalú ember, rengeteget élt külföldön, mondhatni az egész világot bejárta.



Sokakban ugyanis már kicsiként is ott a vágy, hogy útnak induljanak egy másik országba, az ismeretlenbe. Így van ezzel Ábel Anita lánya, Luca is, akinek kiskamaszként is igen komoly tervei vannak a jövőre nézve.

“Az én kislányom 11 éves, mégis nagyon határozott elképzelései vannak, aminek én örülök. Azt mondja ugyanis, hogy Grand Canarián fog dolgozni, méghozzá állatorvosként. Ő már most nyit afelé, hogy megy, el tudja képzelni, hogy külföldön éljen” – mesélte a műsorvezető, akinek lányához, Lucához hasonlóan Osvárt Andiban is ott volt kíváncsiság már gyerekként is. Szülei talpraesett nővé nevelték, s erre a mai napig áldásként tekint.

“Én nem tudok elég hálás lenni a szüleimnek, hogy önállóságra neveltek. 14 évesen a nővéremmel együtt ugyanis kollégisták lettünk, elindult a folyamat, hogy hetente láttuk csak a szüleinket hétvégén, busszal ingáztunk 90 kilométerre a szülővárosunktól. Még nem voltam 18 éves, amikor először el akartam menni külföldre, és el is indultam, de visszafordítottak a határon, mert kiskorú voltam. Mindig annyira világot akartam látni, nem lehetett visszatartani, kordában tartani, ahogyan most sem lehet. A szüleim rájöttek, hogy engem hagyni kell, és bíztak bennem, hogy megvan a magamhoz való eszem. Elláttak néhány jó tanáccsal, és nem kallódtam el – árulta el a gyönyörű színésznő.

Pálmai Anna élete sem volt kalandoktól mentes. Kamaszként másfél hónapot töltött Kubában, s mint mondja, egy csepp félelem sem volt benne, bízott a saját döntéseiben.

“Volt egy kubai barátnőm, aki meghívott magához Havannába. Én bejelentettem édesanyámnak, hogy másfél hónapot Kubában leszek, ekkor mindössze 13-14 éves voltam. Lehoztam egyedül a repülőutat, mindig résen voltam, tudtam melyik kaput, melyik járatot kell keresni – mesélte a színésznő, aki azt is bevallotta, hogy gyerekként cigánylány szeretett volna lenni, ugyanis Esmeralda volt a példaképe. Ehhez a vágyához Kubában valamelyeset közelebb is került, ott ugyanis kellőképp forró a hangulat, és mindig zajlik az élet.

“A roma lányokban van egy olyan boldogság, egy olyan méltóság, egy olyan forró vér, amit már gyerekként is vonzónak találtam. Kubában közel kerültem ehhez a temperamentumhoz, és nagyon jól éreztem magam, persze mikor anya nem tudott elérni, azért rendesen kétségbeesett. Másfél hónap hosszú idő, és nem hotelben éltem, hanem az igazi kubai életet tapasztaltam meg, ahol ha lemegy a nap, kikerülnek az italok, az utcán táncolnak, és ez olyan vénás boldogságdózis, hogy azt gondoltam, én is így akarok élni” – mesélte Anna.

Ezzel szemben az önállósodás, a tapasztalatszerzés a romáknál egészen másképp működik. Mint kiderült, Bódi Margó unokáit még a táborból is hazahozza.

“Nem tudom elképzelni még a fiúunokáimat se, de a lányunokáimat meg pláne nem, hogy idegen családoknál külföldön éljenek, akkor sem, ha oda tanulni mennek. Nálunk ez elképzelhetetlen, de nem is téma, nem is gondolunk ilyenekre. Gusztit se szívesen engedném el, 44 év alatt még egyszer sem aludtunk külön, az a lényeg, hogy ott legyen mellettem. Mi a táborba is úgy engedjük el a gyerekeket, hogy este hazahozzuk őket – mesélte Margó.

