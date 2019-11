Oszvald Marika: Féltem újra autóba ülni

Extra

Oszvald Marika júliusi autóbalesete óta újra vezet. A színésznő a hosszabb kihagyás után félve ült a volán mögé, és azóta is sokkal óvatosabban szeli az utakat.

Oszvald Marika júliusban karambolozott az M0-s autópályán. A Budapesti Operettszínház színésznőjét mentővel kórházba szállították, autója pedig totálkárosra tört. A baleset után hamar elhagyhatta a kórházat, bordatörése miatt azonban hetekig otthonában lábadozott, de már új bemutatójára készül.

– Nagyjából 5-6 hétig tartott a felépülés, ez idő alatt a gödöllői házamban gyógyultam. A barátaim és a lányom leste minden kívánságomat, de elég rossz beteg voltam, nehezen viseltem, hogy korlátozott a mozgásom és ki vagyok szolgáltatva másoknak. Augusztus közepe óta újra a színpadon vagyok – mondta a 67 éves színésznő, aki ma már az utakat is bátran szeli új autójával.

– Bevallom kicsit féltem újra az autóban a kormány elé ülni, de hamar legyőztem az aggodalmaimat. Muszáj volt, mert sok a vidéki fellépésem, és gyakran órákat vezetek. A baleset után azonban sokkal óvatosabb, megfontoltabb vagyok a volán mögött. A barátaim javaslatára pedig beszereztem egy kényelmes, biztonságos összkerék-meghajtású terepjárót – mondta Marika.

„Az egész életemet végigkíséri a János vitéz”

Oszvald Marika a balesete után a színházba is visszatért. Jelenleg a Budapesti Operettszínházba készül Bozsik Yvette rendezésében a János vitézre, melyet november 22-én mutatnak be a nagyközönségnek. – Az egész életemet végigkíséri ez a darab. 1961-ben apukám játszotta János vitézt Szegeden. Én ugyanitt – már a szívem alatt a lányommal – alakítottam Iluskát 1978-ban, akkor Vámos László volt a rendező. Most már eljutottam abba a korba, hogy végre a Banya, azaz a Mostoha lehetek. Nagyon izgalmas lesz – nevetett fel Marika.