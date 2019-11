Pirner Alma: Sosem táncoltam a férjemnek

Extra

Holló Bettina ,

A nagysikerű NőComment! című talkshowban hétről hétre ismert nők és férfivendégek boncolgatnak hétköznapi vagy éppen szokatlan, nőket érintő témákat. A legfrissebb epizódban Ábel Anita, Dobó Kata, Balázsovits Edit, és Falusi Mariann köszöntötte az új hölgyvendéget, Pirner Almát, aki kétségkívül hazánk rúdtánckirálynője. A királynő mellé azonban dukál egy király is, Alma pedig örömmel mesélt férjéről, aki nap mint nap a tenyerén hordozza őt.



Magyarországon Pirner Alma honosította meg a rúdtáncot. Neki köszönhetjük, hogy ma már különbséget tudunk tenni az erotikus tánc és ez a nagyon kemény sport között.

“Mindenkiből ki lehet hozni a legjobbat, csak mindenkinek a saját szintjén” – kezdte a talkshowban Pirner Alma. “A nőknek annyira kevés az önbizalma, mindig azt hiszik, hogy a rúdtáncot ők nem tudják megtanulni, pedig ez nem igaz. (…) Ennek van egy nőies része, és egy sportos része. Ezen a grafikonon mindenki úgy definiálja magát, ahogy szeretné. Van, aki azért csinálja, mert szupernőies, nagyon szexi, és növeli az önbizalmat. Valaki pedig abszolút úgy fogja fel, mint egy sporttevékenység, egy tornagyakorlat, sőt már versenyek is vannak. Én a nőiesebb oldalát kedvelem, hisz nem kell megtagadni, hogy a rúdtánc honnan származik” – magyarázta a 38 éves oktató, aki egész életében kereste az új kihívásokat, ezért is lett idővel üzletasszony és tréner is.

“Sokszor volt, hogy kiégtem, és azt éreztem, hogy valami mást kell csinálnom. Szerintem azok az emberek, akik ennyire szenvedélyes életet élnek, kreatívak, vannak ötletei, feltalálnak dolgokat, azok időről időre kiégnek. Nekem ez a hivatásom, nem úgy kezelem mint egy munkát, nem végzek péntek délután 4-kor, mint mások, hanem jön egy ötlet, felkelek és elkezdem csinálni – mondta Alma, aki munkája mellett a magánéletében is ízig-vérig nő.

“Én otthon leteszem a munkát, és nő vagyok. Megtanultam, hogy hogyan egyensúlyozzak a szerepek között. A férjemnek például nem táncoltam soha, ő ezt már borzalmasan unja. Ő egyébként egy nagyon őszinte ember, mindig megmondja, ha nincs itt az ideje valaminek, de alapvetően mindenben támogat. Épp valamelyik nap volt egy beszélgetésünk, szinte már vita volt, amikor kérdeztem tőle, hogy neked mi az álmod, miben hiszel. Nekem ugyanis nagy álmaim vannak, sok mindenben hiszek, nagy a belső tüzem. És ő azt mondta, hogy ő bennem hisz, én meg azt éreztem, hogy elolvadok. Nem kell mindenkinek hatalmas nagy álom, vannak olyan emberek, akik azért vannak mellettünk, mert minket támogatnak száz százalékosan, és így tudunk ketten együtt erősek lenni. Számomra ez a szerelem – árulta el Alma, aki a műsor végén Dobó Katának és Balázsovits Editnek rúdtáncleckéket is adott.

A talkshow teljes adását vasárnap 17 és 22 órakor láthatják a nézők a Spektrum Home-on.

További cikkek

Minden, ami extra