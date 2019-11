Próbálják eltussolni Gothár zaklatási ügyét

Belföld

Lokál ,

Tovább gyűrűzik Gothár Péter zaklatási botránya, miután Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár levélben kért tájékoztatást a rendezőt foglalkoztató Katona József Színháztól és a Színház- és Filmművészeti Egyetemtől.

Fekete Péter az Origo szerint Máté Gábornak, a színház ügyvezető igazgatójának és Upor László rektorhelyettesnek címezte levelét. Az államtitkár arra is kíváncsi, hogy a színház és az egyetem hogyan kezeli az ügyet.

Eközben a Bors arról írt, hogy a Katona József Színház ugyan kirúgta és kitiltotta a rendezőt, de a teátrumban játszott négy darabjából csupán egyet vettek le a műsorról. Tehát három Gothár-darabot továbbra is játszanak a Katonában, és a Bors szerint ez azt jelenti, hogy az említett előadások továbbra is pénzt hoznak a a zaklató rendezőnek, dacára annak, hogy már be sem teheti a lábát a teátrumba.

A Katona József Színház egyébként is csak tessék-lássék kezeli az ügyet, eleinte nem is akarták elárulni, ki a zaklató munkatársuk, emellett pedig titoktartási nyilatkozatot írattak alá a színház többi dolgozójával. Magyarul megpróbálták a szőnyeg alá söpörni az ügyet.

A Gothár-ügy az Országgyűlésben is felmerült, Czunyiné Bertalan Judit, a Fidesz országgyűlési képviselője emlékeztetett, hogy miközben a Katona József Színház védeni próbálja a rendezőt, a teátrum volt a #metoo kampány élharcosa. Dömötör Csaba államtitkár szerint teljes körű kivizsgálásra van szükség a Gothár-ügyben.

A liberálisok védik a rendezőt

Ennek a szégyenletes ügynek az egész magyar kultúra a kárvallottja, és ennek a felelősségét a bűnösöknek vállalniuk kell – írta közleményében a Magyar Teátrumi Társaság. Vidnyánszky Attila, a szervezet elnöke szerint kettős mérce jellemzi a magyar liberális elitet. – Ha egy jobboldali színházi vezetővel történne hasonló, akkor a vérét követelnék, de most védik a belső köreikhez tartozó rendezőt. Aki belül van a körön, az védendő, annak a bűnei megbocsáthatók – nyilatkozta a rendező a Hír TV-nek.

További cikkek: