Rajongásig szereti gyermekeit Vasvári Vivi

Holló Bettina ,

A minőségi együtt töltött időre esküszik Vasvári Vivien, aki egyedül neveli kislányát és kisfiát, és igyekszik a lehető legjobbat nyújtani nekik. A fiatal édesanya hetente többször szervez anya-lánya és anya-fia napokat, és hármasban is sokat programoznak.

Vasvári Vivien szeptember elején közösségi oldalán jelentette be, hogy egy év házasság után válik férjétől, Fecsótól. „Úgy döntöttem, a Fecsóval való közös életünket lezárom. (…) Úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben is embernek kell maradni, a méltóságunkat megőrizve. Minden erőmmel a gyerekeimre szeretnék koncentrálni, hogy ők minél kevesebbet észleljenek a változásból” – írta akkor a 29 éves édesanya.

Noha a szakítás nem volt könnyű, Vivi erős maradt, ugyanis mint azt a posztban is említette, legfontosabb, hogy gyermekeinek a legjobbat adja. A fiatal anyuka nemrég költözött új lakásba a két kicsivel, az 5 éves Arianával, és a másfél éves Edwarddal. Bár a modell-üzletasszonynak rengeteg a munkája, arra mindig szakít időt, hogy a gyerekeivel minőségi időt töltsön. Éppen ezért nemcsak együtt, de külön-külön is programozik velük.

“Arianával rendszeresen csinálunk anya-lánya programokat, ő már nagylány, ötéves, így imád velem vásárolni, vagy játszóházba menni, elkísér ide-oda és mindig jól érezzük magunkat együtt” – avat be a hétköznapokba Vivien. – Edwárddal is lehet már programozni, de neki még sokkal szigorúbb a napirendje, így alkalmazkodunk az alvásidőkhöz. Az autókért viszont odavan, elvittem már buszozni, villamosozni is, ami nagy kedvence. Amikor pedig dolgozom, sokat vannak édesanyámmal, aki bébiszitterkedik, de ilyenkor “kiveszem a munkából” – nevetett Vivi.

A gyerekek között négy év a korkülönbség, de mostanában már ketten is remekül eljátszanak egymással, a közös hármas programok pedig mindannyiuk kedvencei.

“Van itt nálunk egy játszótér, ha szép az idő, minden nap kimegyünk, ott mindketten jól érzik magukat, de otthon is megtaláljuk azt, ami mindhármunknak jó. Abban hiszek, hogyha dolgozom is mellettük, az együtt töltött idő minősége, hogy olyankor csak egymásra figyeljünk, nagyon sokat számít – mondta Vivien, akivel a rajongók a BabaMama Expon találkozhatnak november 23-án, szombaton. A rendezvény november 22-24 között lesz a Papp László Budapest Sportarénában.

