Saját zsebüket tömik az ellenzékiek

Nem bírnak magukkal a budapesti kerületek új ellenzéki urai. Szinte minden kerületben az ellenzékiek első dolga volt a saját fizetésük megemelése. Hasonlóan a fővároshoz, ahol Karácsony Gergely is rögtön fizetésemeléssel indított.



A DK-s Niedermüller Péter Erzsébetváros új polgármestere korábban azt mondta: EP-képviselőként nem ért a városvezetéshez, nem akar bohócot csinálni magából. Aztán mégis polgármester lett, első intézkedésével pedig mindjárt kettő helyett négyre emelte az alpolgármesterek számát kerületében, akik (költségtérítéssel együtt) havi közel egymilliót keresnek majd. Ez a ciklus alatt 233 milliós kiadást jelent.

Hasonló a helyzet a XI. kerületben, ahol szintén Gyurcsány-párti polgármestert választottak. László Imre (aki a szuperkórházat is leállítaná) nemcsak alpolgármesterei létszámát (kettőről négyre) duplázta meg, de a fizetésüket is ennyivel emelte, így most havi 928 ezer és 979 ezer között keresnek majd.

MTI/Kovács Attila

Szintén saját zsebével foglalkozott az ellenzék Józsefvárosban, ahol a volt klubrádiós Pikó András polgármester költségtérítéssel együtt havi 1,15 milliós fizetést állapított meg magának, helyettesei 920 ezret vihetnek majd haza.

A XX. kerületben húsz, a XV. kerületben ötven, a XVIII. kerületben száz százalékkal emelték az ellenzékiek az önkormányzati képviselők fizetését. Hasonlóval próbálkoztak Óbudán is, de ott a Fidesz ezt meg tudta akadályozni.

Patkányozás Újpesten

Az újpesti önkormányzat több, a választás óta felmondott munkatársa is kifejezte elkeseredettségét az elmúlt napokban a közösségi médiában őket ért támadások miatt. A Magyar Hírlap szerint az egyik volt munkatárs arról számolt be, hogy többek között a patkány jelzőt is megkapták.

Bukott a jobbikos

Terézváros momentumos polgármestere, Soproni Tamás négy alpolgármestert akart kinevezni, azonban az önkormányzat alakuló ülésén kiderült, hogy a jobbikos Juhász Szabolcs ellen büntetőeljárás folyik, így ő nem kaphatta meg a pozíciót. Juhász vádlottként szerepel abban az ügyben, amelyben a Jobbik volt EP-képviselője, Kovács Béla is érintett.

Szexista sértés Józsefvárosban



Józsefváros polgármestere, Pikó András egy Facebook-bejegyzésben kritizálta az Alapjogokért Központ fiatal elemzőjét, Párkányi Eszter. A poszt alá Lattmann Tamás (aki kis híján az MSZP miniszterelnök-jelöltje lett) írt szexista kommentet. Szerinte a kutatóintézetnél dolgozó hölgyek nem jó szakemberek, de „legalább csinosak. Vajon milyen funkcióik vannak még?” – írta.

Újabb parkolóbotrány Zuglóban



A parkolási maffia zászlóshajójának számító, egykori centrumos Kupper András cégétől venne Zugló új szocialista vezetése 76 parkolóautomatát, amelynek darabja legalább kétmillió forintba kerül. Horváth Csaba, Zugló MSZP-s polgármestere az automaták telepítését és karbantartását is Kupper cégére bízná egy négyéves időszakra. A karbantartás egyébként havi negyvenezer forintjába kerül majd a zuglói adófizetőknek. Horváth végül kihátrált az elképzelés mögül.

Lackner nem mond le

A korrupciós és drogbotrányba keveredő kispesti Lackner Csaba az önkormányzat alakuló ülésén egyértelműsítette továbbra sem mond le, annak ellenére sem, hogy korábban kizárták az MSZP-ből. Lacknert ráadásul az egyik bizottság alelnökének is megválasztották. A botrányba keveredő politikus kinevezését a helyi Momentum is megszavazta, holott korábban a Facebookon Lackner távozására utaltak. Igaz a posztot törölték. Bár korábban MSZP-s politikusok nem ismerték fel Lacknert a felvételeken, Burány Sándor, a Párbeszéd frakciójában ülő MSZP-s országgyűlési képviselő beismerte, hogy ő van a videón.

