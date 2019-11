Séfek Séfe Ágnes: A főnököm lett a második férjem

Ágnes legnagyobb támogatója húsz évvel idősebb férje volt, akivel tíz éve élnek boldog házasságban. – A főnököm lett a második férjem, akivel a válásom után ismerkedtem meg a munkahelyemen. A kapcsolatunk pedig azóta is tökéletes. Sose okozott gondot a köztünk lévő korkülönbség, vagy hogy azóta is egy helyen dolgozunk. Nagyon egyformán gondolkodunk a dolgokról, és ugyanazok a céljaink. A versenyre is ő biztatott, és megígérte, ha sikerül bekerülnöm, mindenben a segítségemre lesz. Ez így is volt, ugyanis Siófokon élünk, a forgatások miatt azonban hetente több napot is fent töltöttem a fővárosban.