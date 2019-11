Séfek Séfe Áron: Nem sikerült az olimpia, ezért kezdtem főzni

Extra

Kelemen Áron évekig élsportoló volt, a londoni olimpiára azonban nem sikerült kijutnia. Bár ez csalódást okozott neki, a főzésben újra megtalálta önmagát. Új célokat tűzött ki, például megnyerni a Séfek Séfe második évadát.

Holnap véget ér a TV2 Séfek Séfe című műsora. A döntő hetében már csak néhányan küzdenek a 10 milliós fődíjért, köztük Kelemen Áron, aki Vomberg Frigyes versenyzője. A séfjelöltben hatalmas a versenyszellem, ugyanis korábban élsportoló volt. – Hivatásosként eveztem. Nyolc évig a válogatottnak is tagja voltam. Országos bajnoki és világbajnoki hetedik címmel büszkélkedem. 2012-ben azonban a londoni olimpiára nem sikerült a kvalifikációm. Csalódott voltam, és úgy éreztem, ezt itt le kell zárnom, és valami újba kell kezdenem – kezdte Áron a Lokálnak.

– Mindig is szerettem főzni, az életem viszont úgy alakult, hogy évekig üzletvezetőként működtem a vendéglátásban. Egy svájci munkának köszönhetően kerültem a konyhába, amibe azonnal beleszerettem. Megtaláltam a helyem, de hiányzott a versenyzés, ezért jelentkeztem a Séfek Séfébe. A feladatok alatt előjöttek belőlem olyan érzések, amelyeket sportolóként tapasztalhattam meg utoljára. Nagyon jó volt újra átélni, egyedül az idővel voltak problémáim – vallott a versenyző, aki szabadidejében legszívesebben motorozik.

– Amint megszólal a motor hangja, az agyam kikapcsol, és csak az útra koncentrálok. Nekem az a pár óra felér egy nyaralással. Emellett rendszeresen edzem is. Attól, hogy nem sportolok, fontosnak tartom a mozgást. Sok mindent csinálok, de jól be tudom osztani a dolgaimat, így a munkámra és a páromra is jut elég időm.

