Segíti a kormány a diabétesszel élő gyerekeket és szüleiket

Több új intézkedéssel is segíti a kormány az 1-es típusú diabétesszel élő gyerekeket és az őket gondozó szüleiket – jelentette be Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.

Novák Katalin tegnap a diabétesz világnapján tartott sajtótájékoztatón beszélt az új intézkedésekről, melyekkel több család körülményeit javítják. Ezek között szerepel, hogy az 1-es típusú cukorbetegséggel élő gyerekek szülei is indokolt esetben jogosultak lesznek a gyermekek otthongondozási díjára (gyod), valamint több – az ellátáshoz szükséges – segédeszköz és a hozzájuk tartozó kiegészítők társadalombiztosítási támogatása is kedvezően változik. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár felhívta a figyelmet a betegség megelőzésére és korai felismerésére is, hiszen a kezeletlen diabétesznek több súlyos szövődménye – akár vakság, végtagamputáció – is lehet. Mint mondta, Magyarországon 730 ezren cukorbetegek, azonban 500 ezerre teszik azok számát, akik még nincsenek tisztában betegségükkel.