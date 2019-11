Soros meg akarta fúrni a magyar jelöltet

Soros György Nyílt Társadalom Alapítvány-hálózata a DGAP egyik támogatója, ennek ellenére Schwarzer kizártnak tartotta, hogy ennyire direkt politikai tanácsot adjon Merkelnek. A milliárdos próbálta győzködni Schwarzert, ám a kért közbenjárás elmaradt, a magyar jelölt, Várhelyi Olivér pedig bővítési biztos lesz.

Mint ismert, Trócsányi László volt igazságügyi miniszter biztosi jelölését részben a Soros-hálózat vádaskodásai alapján indult, Magyarország elleni uniós eljárások miatt utasította el az Európai Parlament jogi szakbizottsága.

Soros megbízható szövetségesei

A Megbízható szövetségesek az Európai Parlamentben 2014–2019 nevű kiadvány a 751 EP-képviselőből 226-ot sorol fel. Ez több, mint amennyi a legnagyobb, néppárti frakció akkori összlétszáma (215 fő). Többségük részt vett a Magyarország elleni irányuló, úgynevezett 7. cikkely szerinti eljárás kezdeményezésében is.

Az Open Society Foundation (Nyílt Társadalom Alapítvány) listáján olyan nevek szerepeltek, mint Martin Schulz, az Európai Parlament volt elnöke és a szociál­demokraták egyik erős embere; Olli Rehn akkori gazdasági és pénzügyi biztos; Gianni Pittella, a szociáldemokrata frakció egykori vezetője és Guy Verhofstadt. Utóbbi a Momentumot is soraiban tudó liberális pártszövetség képviselőcsoportját irányította, és irányítja most is.