Startupok éjszakája a Bálnában

2019. november 28-án ötödik alkalommal rendezi meg a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) a főváros által támogatott legnagyobb startup rendezvényt, a Startupok Éjszakáját. A BVK ingyenes rendezvényén díjnyertes startupperek és külföldi díszvendégek is részt vesznek.

Az 5. Startupok Éjszakáján mintegy 70 startup és 30 vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezet mutatkozik majd be ezer vendég előtt. A meghívott felszólalók között van Ronan Gargan, Íroszág nagykövete, Győri Enikő, az Európai Parlament képviselője, John Parkerson, Magyarország atlantai tiszteletbeli konzulja, valamint Lorenz Gräf, a düsseldorfi Startplatz alapítója is.

A kiállító startupok a BVK Be Smart versenyének nyertesei, amelyek közül többen már neves nemzetközi innovációs rendezvényeken is bemutatkozási lehetőséget kaptak, például november elején a lisszaboni Web Summiton. A résztvevők számos különböző iparágat képviselnek: többek között okosparkolási és okoshotel-megoldásokkal, szőlőtermesztést optimalizáló szoftverrel, közösségi zenealkotó platformmal, hőszivattyúmenedzsment-megoldással, okos inkubátorral, strandszéffel és ígéretes ipari megoldásokkal is találkozni lehet majd az este folyamán. A Startupok Éjszakája ad helyszínt a X. Be Smart startup verseny és a Startup Europe Awards Hungary ünnepélyes díjkiosztójának is, a hivatalos programok után pedig egészen éjfélig nyitva áll a networking lehetősége valamennyi résztvevő előtt.

A rendezvényt panelbeszélgetések nyitják:

Start Up Europe (európai innovációs szervezetek képviselőinek beszélgetése)

Budapest – Az innováció otthona (budapesti egyetemek vezetőinek beszélgetése)

Budapestről a nagyvilágba (magyar startupok lehetőségei külföldön)

Idén első alkalommal az esti rendezvény kiegészítő programokkal is bővül: 13:30-15:30 között a Bölcs Várban négy szakterület – alkalmazásfejlesztés, e-egészségügy és orvosi technológia (E-Health-MedTech), pénzügyi technológia (FinTech), zene – képviselői találkoznak a Startupok Délutánja keretében, hogy előadások és panelbeszélgetések, valamint kötetlen eszmecsere formájában megvitassák a legújabb fejleményeket.

A programokon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit ezen az oldalon lehet megtenni: http://startupokejszakaja.hu/regisztracio/

A Startupok Éjszakája Budapest Főváros, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Pallas Athéné Alapítványok és a HEPA Hungarian Export Promotion Agency támogatásával valósul meg.