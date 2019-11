Támadás! Késelés Londonban, több sérült – Videó!

A Scotland Yard péntek délutáni beszámolója szerint többen megsebesültek egy késeléses támadásban London belvárosában, a Temzén átívelő London híd közelében.

A londoni rendőrség közlése szerint egy embert őrizetbe vettek.

A brit médiában megjelent nem hivatalos értesülések szerint lövéseket is lehetett hallani, és a kivonuló fegyveres rendőri egységek egy embert agyonlőttek.

Ezt a Scotland Yard egyelőre nem erősítette meg.

A London hidat és környékét a rendőrség lezárta.

Hivatalos részről péntek délutánig nem hangzott el, hogy terrortámadás történt-e.

Priti Patel brit belügyminiszter e hónap elején bejelentette, hogy mérsékelték a brit elhárító hatóságok a nagy-britanniai terrorkészültség szintjét. Patel az intézkedést bejelentő közleményében hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a terrorfenyegetettség továbbra is magas.

Az ötfokozatú skálán az addig érvényben volt második legmagasabb, “súlyos” szintről a harmadik szintre, “jelentősre” módosították a készültségi fokozatot.

A nagy-britanniai terrorkészültségi fokozat 2014 augusztusa óta nem volt ilyen alacsonyan.

BREAKING: Met Police confirm a man has been stabbed at a premises near to #LondonBridge.

One man has been detained.

There are reports of multiple casualties.

The London Ambulance Service have declared a major incident.#BoroughMarket has been evacuated.

Video: @myldn pic.twitter.com/FJCfRqR4An

— London 999 Feed (@999London) 2019. november 29.