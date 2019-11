Téli gumicsere: megindult a roham

A hideg idő beköszöntével sokan fejvesztve rohannak a gumishoz, hogy a nyári abroncsot télire cseréltessék. Egy felmérés szerint sokan azonban megvárják, amíg a gumik annyira elkopnak, hogy az elérik a KRESZ szerinti minimális értéket, ami rendkívül balesetveszélyes. A Lokál utánajárt mikor és hogyan érdemes gumit cserélni, és mivel verhetnek át minket.

Az autósok nagy százaléka még október közepén is nyári gumival közlekedik. Tekintve az eddigi időjárást ez nem is csoda, ám a hideg idő beköszöntével mindenki egyszerre indul el a gumishoz. A Bridgestone közel 20 ezer fő bevonásával készített egy friss kutatást, melyből kiderült, a nők inkább szakemberhez fordulnak a gumikat érintő kérdésekben, ezzel szemben a férfiak több mint fele inkább saját magára hagyatkozik, és jár utána melyik abroncsot válassza. Ugyancsak e felmérés szerint mind a nők, mind a férfiak a végletekig kihasználják az autógumik élethosszát, ugyanis a legtöbben akkor vásárolnak új abroncsot, amikor azok már annyira elkoptak, hogy elérik a KRESZ szerinti minimális értéket. Ez a jogszabály szerint 1,6 mm, de a téli abroncsok esetén a szakemberek 4 mm alatt már új gumikat javasolnak.

Életveszélyes a nyári gumi a hidegben

Csörgi Tamás, a Lövőház utcai autószerviz tulaja elmondta, miért érdemes gumit cserélni. – Hozzánk az elmúlt egy hétben legalább százan jelentkeztek be abroncscserére. Jól is teszik, mert nagyon fontos! A nyári abroncsnak ugyanis más a barázdáltsága, és megkeményedik a téli hidegben. Ettől akár méterekkel is megnőhet a féktávolság, ami életveszélyes lehet. Akkor érdemes egyébként lecserélni a kerekeket, amikor tartósan 7 fok alá csökken az állandó hőmérséklet – mondta a szakértő, aki hozzátette a biztonságos közlekedésért szerinte nem nagy ár az az idő, amit a gumisnál kell tölteni. – Fél óra, negyven perc – egy ebédidő – alatt kész a kocsi, szerintem a biztonságunk ennyit bőven megér!