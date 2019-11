Teljes a káosz! Így indította munkáját a Fővárosi Közgyűlés

Belföld

Lokál ,

Megkezdte a munkáját az új Fővárosi Közgyűlés, de rögtön káoszba is fulladt a polgármesteri szavazatarányok miatt. A nyitóülésen megjelent Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök is, hogy közvetlenül felügyelhesse Karácsony Gergely lépéseit – számol be az Origo.

A főpolgármester beszédében csupán baloldali lózungokat sütött el, arról nem ejtett szót, hogy a kampányban tett ígéreteit, hogyan hajtja majd végre.

Karácsony Gergely főpolgármester a megnyitó beszédében kijelentette, hogy a főváros csak egyenrangú partnere lehet a kormánynak. A főpolgármester a beszédében minden balliberális lózungot elsütött, mindenféle konkrétum nélkül. Karácsony köztársaságpárti többségnek nevezte az ellenzéki pártok szövetségét. A főpolgármester a beszédében semmilyen új ígéretet nem tett, de arról nem tett említést, hogyan valósítja meg a korábbi vállalásait. Az ülés elején kiderült, hogy a szavazatok lakosságarányos elosztása hibás, mivel Gajda Péternek nagyobb szavazataránya volt, mint a XVIII. kerületnek, pedig Kispesten kevesebben élnek. Az ülést megszakították – tudatja a portál.

Az ülés délután negyed egykor folytatódott, miután tisztázódtak a szavazati arányok. Öt főpolgármester-helyettes lesz Nem a legalaposabban lett előkészítve a fővárosi közműcégek felügyelőbizottságainak igazgatósági helyeinek elosztása – mondta Pokorni Zoltán, a Fidesz-KDNP XII. kerületi polgármestere. Úgy látja, a bizottsági helyek szétosztásában a fővárosi közgyűlési arányokat kellene figyelembe venni. Pokorni javaslatát leszavazták a balliberális képviselők.

A képviselők többsége támogatta a szervezeti és működési szabályzat módosítását. Bagdy Gábor, a KDNP képviselője a módosítással kapcsolatban arról beszélt, hogy szerinte nem szolgálja a partnerségi együttműködést az, hogy a főpolgármester sürgősséggel adhat be előterjesztést. A Fővárosi Közgyűlés megszavazta Gy. Németh Erzsébet, Tüttő Kata, Dorosz Dávid, Kerpel-Fronius Gábor és Kiss Ambrus személyét, ők az új főpolgármester-helyettesek. Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP képviselője közölte, hogy nem támogatják az öt helyettes megválasztását. Úgy látja, nem indokolja a feladatok száma az öt helyettest.

Ismét megszakították az ülést A Fővárosi Közgyűlés megszavazta Tarlós István korábbi főpolgármester részére a törvény alapján járó három havi illetménynek megfelelő összegű végkielégítésen felül további végkielégítés kifizetését. Korábban Soproni Tamás, a Momentum képviselője a nem szavazatra buzdított. Pokorni Zoltán a bizottsági helyek elosztásakor arra kérte a főpolgármestert, hogy Bese Ferenc és Szabados Ákosnak is jutassanak bizottsági helyeket.

A bizottsági helyek kapcsán is jelentős fejetlenség alakult ki, meg is kellett szakítani az ülést. Baranyi Krisztina a szünet után élesen szembement Gy. Németh Erzsébettel, mivel neki semmilyen hely nem jut. Pokorni Zoltán többször arra hívta fel a figyelmet, hogy igazságtalan a külsős bizottsági helyek elosztása, ezért nem delegálnak tagokat. A bizottsági struktúrát a képviselők többsége elfogadta. Így külsős bizottsági tag lett az MSZP volt szóvivője, Török Zsolt is – írja az Origo.

További cikkek: