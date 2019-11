Térkép! Elkészült a halálutak listája

Belföld

Lokál ,

Elkészült a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Személysérüléses közúti közlekedési balesetek” nevű új, tematikus és interaktív alkalmazása. Amellett, hogy a látványos interaktív térkép segítségével könnyedén kereshetővé teszi a 2015 és 2018 közötti statisztikai adatokat, storytelling jelleggel össze is foglalja az adott időszak baleseti információit, amely módszertani megjegyzésekkel együtt érhető el az oldalon.

Bárki megnézheti a KSH által készített új alkalmazásával, hogy hány balesetet okozott ittas befolyásoltság miatt, de a balesetek kimeneteléről is képet kaphatunk. Az interaktív térkép azt is megmutatja, hogy azok mely útszakaszokon sűrűsödnek. Lehetőség van napi bontásban is szűrni az adatokat, így látható, hány személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt egy-egy naptári napon.

A storytelling révén az alkalmazást használók gyors áttekintést kaphatnak a 2015 és 2018 között Magyarországon történt közúti balesetekről. Hazánkban 66 398 személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset következett be az említett időszakban, ezen belül tavaly 16 951. Egy hosszabb, csökkenő tendenciát mutató időszak után 2012 óta újra növekedni kezdett a balesetek száma. Mindez azzal is összefügg, hogy egyre több autó fut a magyar utakon, mivel a legtöbb balesetet a személygépkocsi-vezetők okozzák – írják a Központi Statisztikai Hivatal honlapján.

A felmérésből kiderül, hogy a legtöbb baleset péntekenként délután 4 és 5 óra között, a legkevesebb pedig vasárnaponként történik. Az év legveszélyesebb hónapjai a július és az augusztus. Ha már megtörtént a baleset, a biztonsági öv használata meg tudja akadályozni a súlyos vagy halálos sérülést. A 2018-ban meghalt 468 járművezető és utas közül 268-an (57%) nem használták a biztonsági övet. A súlyos sérüléssel járó balesetek esetében ez az arány rosszabb: a súlyosan sérültek 62%-a nem volt bekötve a baleset bekövetkezésekor.

Az interaktív térképet itt nézheti meg!