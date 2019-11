Tessék? Az amerikait zavarja a bibe?

Külföld

Sétáló Botond ,

Azt azért eddig is tudni lehetett, hogy a világban felüti a fejét az abnormalitás, de az alábbi történet mégiscsak a nonszensz kategóriába tartozik. Történt ugyanis – kisgyermekes szülőknél ez gyakran előfordul –, hogy vásárlási kényszerből még a férfiember is betéved egy-egy drogériába, és a magamfajta még élvezi is a helyzetet, hiszen annyira nem ért az ott eladásra kínált termékekhez (és annyira nem érdekli), hogy élvezettel hallgatja a vásárló nők férfiember számára értelmezhetetlen keresztkérdéseit. Igen ám, de amikor már az eladónő is fennakad egy nyilvánvaló butaságon, akkor azért kezd izgalmas lenni a kegyetlenül eklektikus illatfelhőben történő jelenlét…

Főleg, amikor unaloműzés keretében egy szándékos – talán poénnak is értelmezhető – marhaságot kérdez a hímnemű, a céklaillatú intimbetétekről. És nem is gondolja, hogy milyen értő fülekre talált.

Az eladónő elmosolyodik és félbe szakítja a polcrakodást, hogy tájékoztassa egyéb furcsaságokról az oldalkocsiként funkcionáló férfit.

– Az még hagyján, de nézze, október van, és már másfél hete a karácsonyi marketinggel átitatott árukat pakolom. Többek között itt a kezemben a Mikulás…

És ez még semmi!

Szót szót követ és az alábbi történetre derül fény. Az egyik intimbetétet át fogják csomagolni a gyártók, mert egy a saját neméhez vonzódó amerikai (ebben az esetben lényegtelen, hogy férfi-e vagy nő) nehezményezte, hogy micsoda megkülönböztetés az a csomagoláson, hogy az intimbetéten szerepel: nők használják. Zavarja a termő jel. A bibe.

Most komolyan?

Tényleg ennyire elferdült ez a világ? Tényleg nincs egyetlen ember ennél a multinacionális cégnél, amely az intimbetéteket gyártja és csomagolja, hogy álljunk már meg egy pillanatra? Tényleg ez az elmebeteg pc fogja uralni a következő generációk mindennapjait?

Szerencsére nemcsak a férfi akadt ki a boltban, hanem az összes nő is. Ez legalább biztató.