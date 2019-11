Több fővárosi fejlesztést leállítana Karácsony

Belföld

Lokál ,

A választók döntését figyelembe kell venni, a kormány a budapesti vezetés nélkül nem dönt a beruházásokról – mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen tartott tájékoztatóján.

Karácsony Gergely tegnap reggel vett részt először főpolgármesterként kormányülésen, ahol Orbán Viktor miniszterelnökkel is beszélt. A tárgyalást követően Karácsony elmondta, hogy az atlétikai világbajnokságra épülő stadiont leszámítva minden sportberuházás megvalósul a fővárosban. A főpolgármester november végéig kért haladékot a kormánytól, hogy a fővárosi önkormányzat tájékozódhasson az ügyben. – A hozzáállásunk alapvetően nem támogató – mondta Karácsony.

Karácsony és Gajda Péter kispesti polgármester is tartott a Honvéd-szurkolók nyomásgyakorlásától, ezért igent mondott a kispesti futballstadion megépítésére. Továbbá a főpolgármester a 2022-es budapesti kézilabda Európa-bajnokságra tervezett kézilabda-stadion kivitelezését is jóváhagyta. Úgy tűnik tehát, hiába ígért a kampányban „stadionstopot” Karácsony, az nem valósul meg teljesen.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője elmondta, hogy Orbán Viktor egyértelművé tette Karácsony számára: a kormány nem akar olyan fejlesztéseket véghez vinni, amelyek nem élvezik a kerületi vezetők, illetve a főpolgármester támogatását. – Senkivel sem akarunk akarata ellenére jót tenni – fogalmazott a miniszter. Az is kiderült, hogy a kormány a 3-as metró fejlesztési pénzét odaadja a fővárosnak.

A XI. kerületi szuperkórházból (amelynek kivitelezését az új DK-s polgármester, László Imre leállítaná) Karácsony ebben a formában nem kér, inkább a rendelőintézetekre helyezné a hangsúlyt. Gulyás Gergely jelezte, hogy a rendelőintézetek kapcsán a kerületekkel kell tárgyalni.

Karácsony megismételte, hogy a Liget-projekt keretében még el nem kezdett épületek (Nemzeti Galéria, Városligeti Színház, Magyar Innováció Háza) megépítését nem támogatja.

Autóval közlekedik Karácsony

Karácsony Gergely szereti elhitetni, hogy biciklivel és tömegközlekedéssel utazik Budapesten, azonban ez nem több, mint álca. A Ripost szerint Karácsony már akkor sofőrrel furikáztatta magát, amikor a kampányban harsányan hirdette, hogy ő bizony kerékpárral közlekedik. Tegnap is busszal ment fel a miniszterelnökségre, azonban ez is csak egy PR-akció volt, ugyanis szerda reggel is ott várta a gondosan titkolt szolgálati sofőr zsebre dugott kézzel a zuglói ház előtt, majd egy másik autó ugyanazzal a sofőrrel elment a főpolgármesterért a karmelita kolostorhoz.

Kétszázmillióba kerülnek Karácsony helyettesei Az eddigi három helyett Karácsony Gergely főpolgármester öt helyettest vett maga mellé, két főállású és három külső főpolgármester-helyettest. A Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány felhívta a figyelmet: eldönthető, hogy a főpolgármester-helyettes a főpolgármester illetményének 70–90 százalékára jogosult-e. Karácsonynál kivétel nélkül mind az öten a legmagasabb, 90 százalékos összeget kaphatják. Ennek alapján a most felállt testület vezetőinek összes fizetése évente csaknem 100 millió forint, szemben a Tarlós-éra 58 milliós tételével. Nem számítva az egyéb juttatásokat (gépjárműhasználat, telefon stb.), ez a budapestieknek öt év alatt 201 millió forintnyi többletkiadást jelent.

