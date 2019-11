Több támogatás az iskolák fejlesztésére, a pedagógusok bérére, a diákok és szüleik támogatására

Belföld

MTI ,

Jelentősen javult a pedagógusok anyagi megbecsültsége 2010 óta, a bérek átlagosan 50 százalékkal nőttek, és nyolcszáznál több iskolában kezdődtek fejlesztések – írta az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Közoktatás Napján az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Hangsúlyozták: Magyarország az elmúlt években jelentős lépéseket tett a köznevelés fejlesztéséért. A kormány célja az, hogy a magyar diákok versenyképes, a munkaerőpiacon és az életben is értékes, valamint a nemzeti kultúrát korszerűen átadó tudást szerezzenek az iskolapadban – írták.

Azt közölték, 2010-hez képest 645 milliárd forinttal fordítanak többet oktatásra, 355 milliárddal többet pedagógus bérekre, dupláját az ingyenes tankönyvprogramra, háromszorosát az ingyenes gyermekétkeztetésre és folyamatosak az iskolafejlesztések is.

Mára százezernél többen szereztek minősítést, közülük is mintegy 10 ezren szerezték meg a mesterpedagógusi fokozatot, ami további jelentős béremelkedéssel jár. A minisztérium már dolgozik az iskolaigazgatók béremelésének előkészítésén is, és nő a szakképzésben dolgozó pedagógusok bére is – közölte a tárca. Megjegyezték: jelentős lépések történtek a pedagógus-utánpótlás biztosítása érdekében: a pedagógus béremelés vonzóbbá tette az életpályát, és emellett ösztöndíjak segítik a pedagógus pályára készülő fiatalokat.

Felidézték azt is, hogy több mint nyolcszáz iskolában indultak fejlesztések, összesen 51 tanuszoda, 47 tornaterem, 44 tanterem, 15 teljesen új iskola épül, és csütörtökön jelentette be Kásler Miklós miniszter, hogy a budapesti agglomerációban 16 további iskola fejlesztése kezdődik meg.

A beruházások közel fele mára teljesen elkészült, másik részük folyamatban van. Ezekre 2014 és 2019 között összesen 65 milliárd forintot fordít a kormány hazai forrásból. Jelentős digitális fejlesztések is zajlanak: szélessávú, biztonságos wifi-hálózat épült ki az iskolákban, valamint 100 ezer informatikai eszközt szereztünk be a tanulóknak és a pedagógusoknak.

A szülők terheinek csökkentésére is jelentős támogatásokat nyújtanak. Idén több mint egymillió, jövőre már minden általános és középiskolás diák ingyen kapja a tankönyvet és több mint fél millió gyermek étkezik ingyen vagy kedvezményesen. Ingyenes a nyelvvizsga és a középiskolásoknak jövőre ingyenes külföldi nyelvtanulásra is lehetősége lesz – közölte a minisztérium.

“A magyar oktatás eredményes, a nemzetközi méréseken a világ élvonalába tartozó országok csoportjának átlagát hozzuk, a magyar oktatási rendszerből kilépő fiatalok keresettek a nemzetközi munkaerőpiacon is” – áll a közleményben.

