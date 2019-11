Újabb hírek érkeztek Zentéről! Ezt a videót posztolta édesanyja

Belföld

Lokál ,

Az SMA betegségben szenvedő kisfiú már lábadozik, miután megkapta a 700 millió forintos oltást – számol be a Ripost.

Zente október 29-én kapta meg a 700 millió forintba kerülő Zolgensmát. Az anyuka akkor azt ígérte, a kritikus időszak után igyekszik „rendelkezésre állni”, és hírt adni kisfia állapotáról.

Most végre megtörte a csendet, és édes videót posztolt kisfiáról, aki szemmel láthatóan élvezi a karantént. A felvételen Zenti az Old MacDonald had a farm dallamára tapsikol és táncol, és ami a legfontosabb, mosolyog – tudatja a portál a jó hírt.

