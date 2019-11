Vakokkal és látássérültekkel találkozott Andrea Bocelli Budapesten

Extra

Holló Bettina ,

Andrea Bocelli évtizedekre visszatekintő pályafutása alatt számos jó ügy mellé állt már. Így tett most is, vasárnapi Aréna-koncertje előtt ugyanis 60 vakkal és gyengénlátóval találkozott, akik rajongásuk jeléül ajándékkal is elhalmozták őt – írja a Bors.

Az olasz operaénekes eredetileg csak november 16-án, szombaton adott volna koncertet Budapesten, de az óriási érdeklődésre való tekintettel örömmel állt színpadra vasárnap is. Ráadásul a fergeteges este előtt 60 tehetséges vak és gyengénlátó egy délutánt is eltölthetett Andreával, aki nejével, gyermekével és kiskutyájával érkezett a magyar fővárosba. A szerencsések között volt látássérült színész, rádiós, énekes, zenész, sőt DJ, akik saját lemezzel, csokoládéval, egri bikavérrel és egyedi plasztikával is meglepték kedvencüket – írja a Bors.

A világhírű művész szinte könnyekig meghatódva fogadta az ajándékokat és a rajongók kedvességét.

– Nagyon örülök az ajándékoknak, és hatalmas megtiszteltetés ez nekem. Remélem, nagyon jól fognak szórakozni, most megyek, és bemelegítem a hangomat. Köszönöm – mondta rajongóinak a 61 éves, sármos énekes.

Az emlékezetes találkozót több mint egy évig készítette elő Vári László, a kiemelt társadalmi ügyekkel foglalkozó minisztérium koordinátora.

– Lassan egy évvel ezelőtt Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott tudomást szerzett arról, hogy Bocelli-koncert lesz Budapesten. Kezdeményezett egy találkozót Nagy Sándorral, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnökével, és arra jutottak, hogy óriási lehetőség lenne, ha hatvan látássérült honfitársunk találkozhatna a művész úrral, illetve a koncertjén is részt vehetnének. Ehhez megkerestük a Broadway jegyiroda tulajdonosait, akik nyitottan álltak a kérdéshez, és biztosították a jegyeket – árulta el a lapnak Vári László.

