Visszatért a Demszky-korszak Budapestre

Alaposan beolvasott Szabó Tímeának, a Párbeszéd társelnökének Dömötör Csaba államtitkár a parlamentben. Az államtitkár sorra vette Karácsony ígéreteit és döntéseit, amelyek mind arról árulkodnak, hogy az újonnan megválasztott főpolgármester fejében a demokráciát kizárólag a baloldali, liberális szemléletűek élvezhetik.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint az elmúlt napok azt mutatják, mire lehet számítani az ellenzéktől: Zuglóban és Óbudán is az volt az első, hogy megpróbálták megkerülni a képviselő-testület az ingatlaneladásoknál. „Annyira 2006!” – fogalmazott. Azt is kifogásolta, hogy öt főpolgármester-helyettes lesz, köztük egy olyan MSZP-s vezető, aki a Hagyó-korszakban a közbeszerzési bizottság vezetője volt. Zuglóban és Terézvárosban is megduplázódik a polgármester-helyettesek száma – jegyezte meg.

Olyan döntéseket terveznek, amiről korábban szó sem volt – mondta, példaként azt említve, hogy a XI. kerület baloldali polgármestere „meg akarja fúrni” a budai szuperkórházat.

– Karácsony Gergely azt ígérte, hogy azokat is szeretné képviselni, akik nem szavaztak rá. Ehhez képest megindult az ideológiai gőzhenger. Mit ártott Szent István ahhoz, hogy ne akarják a szobrát kiállítani a róla elnevezett parkban. Mit ártott? – tette fel a kérdést, célozva Karácsony döntésére, miszerint az felfüggesztené a budapesti Szent István-szobor felállítását – folytatta Dömötör Csaba.

– Maguk szólásszabadságra hivatkoznak, de a ferencvárosi újonnan megválasztott polgármester személyesen akarja felügyelni a kerületi lapot. És van olyan fővárosi napilap, amit el akarnak lehetetleníteni – célzott a Lokál elleni támadásokra az államtitkár.

– A kultúra szabadságát hirdetik, de már most megüzenték igazgatóknak, hogy ha új pályázatok lesznek, ők biztosan nem nyernek. Ennyit az önök pályáztatási gyakorlatáról. Mindent összefoglalva, az önök szabadsága azt jelenti, azt fogja jelenteni, hogy csak és kizárólag baloldali és liberális körök jutnak majd levegőhöz. Tényleg visszatért a Demszky-korszak. Ezt tudomásul vesszük, csak ne hivatkozzanak arra, hogy mindenkit képviselnek. A demokráciát pedig legyenek szívesek ne Gyurcsány Ferenc árnyékából hirdessék – hangsúlyozta Dömötör Csaba.

