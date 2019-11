Vitray: Most lettem igazán agglegény

Extra

Vitray Tamás 87 évesen újra egyedül él. A legendás tévés harminckét év házasság után válik harmadik feleségétől, Kállay Boritól. A válás békében zajlik, Tamás már el is költözött közös otthonukból.

Vitray Tamás és Kállay Bori harminckét év házasság után a válás mellett döntött – írja a Story magazin. A lap mindkét félt felkereste. „A hír igaz, de nem szeretnék erről többet mondani, remélem, a másik félnek is lesz annyi esze, hogy ne mondjon semmit” – fogta rövidre a 71 éves primadonna.

A legendás tévés 87 évesen kezd új életet. „A művésznő épp olyan jól tudja, mint én, hogy az ilyesmi előbb-utóbb kiderül, legjobb, ha mi magunk adunk hírt róla. (…) Általában nem szoktam 87 évesen válni, de a sors másként rendelte. Nincs bennem gyűlölet, nincs bennem harag. Alighanem egyedül fejezem be az utat, ami még van hátra. (…) Amúgy sok évvel ezelőtt egyszer már kipróbáltam az agglegényéletet, nem félek az egyedülléttől, bár igaz, ami igaz, akkor még jóval fiatalabb voltam. Most lettem igazán agglegény.”

Az egykori házaspár már mindenben megegyezett, Vitray költözött el a közös otthonukból. „Úgy válunk el, hogy tökéletesen megegyeztünk, a bíróságnak nem kell a szemöldökét sem felvonnia, nem lesz vita. (…) Azt hiszem, hogy mindkettőnknek más-más okból bár, de jobb így. Remélem…” – mondta a riporter, akit fiai, Tamás és Péter, valamint egykori tanítványai segítenek az újrakezdésben.

Második feleségét hetente látogatja

Vitray Tamás házas volt, amikor megismerkedett Borival, akivel másfél évig titokban szerették egymást. A tévés végül tíz év után elvált Földi Teri színésznőtől, akivel a mai napig tartja a kapcsolatot. Az 85 éves, Jászai Mari-díjas színésznőt kórházban ápolják, Vitray pedig, ha teheti, hetente meglátogatja őt. „Számomra teljesen természetes, hogy meglátogatom Terit, hiszen tíz évet éltünk együtt, ami hosszú idő. (…) Ha szép az idő, szívesen sétálok a kórház kertjében Terivel, akit a lányán és rajtam kívül nem igazán látogat senki. Jól jön neki a társaság” – mondta korábban a Ripostnak a riporter, aki első nejével is rendszeresen beszél és találkozik.

Kállay Bori: Másfél évig küzdöttem Tamásért

A primadonna is túl volt már egy váláson, amikor beleszeretett Vitrayba. „Pont jókor ismerkedtünk össze, másfél évig küzdöttem Tamásért. Ő is szeretett, de a férfiak kicsit gyávábbak. Végül is mindig egy nő dönti el, hogy merre. (…) Azt viszont biztosan tudom, ha fiatalon találkozunk, egy percig nem maradtunk volna együtt” – vallott 2016-ban Bori a Bestnek.