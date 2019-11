Zaklatás a Katonában – Kínos ellentmondás a színház és Gothár között

Extra

Kínos ellentmondásba került a Katona József Színház és a szexuális zaklatással lebukott Gothár Péter – írja a Ripost.

Míg a rendező azt vallotta, hogy csupán egy munkatársnőt zaklatott, a színház több esetről írt.

„A budapesti Katona József Színház vezetőségének tudomására jutott, hogy egy szerződéses munkatársa több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival.”

Ezzel szemben Gothár így fogalmaz: „Erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledtem színházunkban egy munkatársnőhöz”.

A Ripost megtudta: a színház nemcsak, hogy hallgatott a történtekről, de egy titoktartási szerződést is aláíratott a színészeivel. Erre utal az is, hogy az Origo hiába próbálta megszólaltatni a művészeket, szinte senki sem mert állást foglalni a témában.

De van egy másik fontos kérdés is: Gothár azt állítja, egy évvel ezelőtt volt mindez. Míg a színház egy friss esetről beszél. Vajon mit akarnak elhallgatni? A Ripost szerint több tucat nő várja még Gothár bocsánatkérését.

Az Origo arról írt, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Katona József Színház botrányáról azt mondta, hogy teljeskörűen ki kell vizsgálni.

– Nem tudjuk, hogy mikor történtek ezek a súlyos bűncselekmények. A balliberális kulturális oldalon nem először szembesülünk azzal, hogy a legérzékenyebb kérdésben a szavak és a tettek szemben állnak – mondta a miniszter. Tudni kell, hogy hány embert ért zaklatás, és mindent meg kell tenni, hogy ilyen ne forduljon elő! Alapos vizsgálatra van szükség! – tette hozzá. Legjobb lenne, ha a balliberális kulturális elit kivetné magából ezeket a személyeket! – mondta Gulyás.

Schilling Árpád rendező, a #metoo mozgalmat két évvel ezelőtt robbantó Sárosdi Lilla férje is megszólalt a Katona József Színház zaklatási botrányával kapcsolatban. A Facebookon közzétett bejegyzéséből kiderült, hogy a színházban és környékén már évek óta tudtak Gothár ügyeiről, de senki nem tett semmit.

