Zente állapota egyre jobb

A magyarok kétszer is megmutatták az elmúlt hónapokban, mekkora szívük van, ugyanis összegyűlt a kétszer 700 millió forint Zente és Levente, az SMA nevű betegségben szenvedő két kisfiú gyógykezelésére. Zente már meg is kapta a Zolgensma nevű szert, és úgy tűnik, állapota egyre jobb. „Végre elindult a javulás! (…) Zente kedve töretlenül jó, most is és az elmúlt két hétben végig” – írta a kicsi anyukája a Facebookon. Levente kezelésére néhány hete jött össze a pénz. Az előkészületek pedig máris elkezdődtek, hogy megkaphassa a gyógyszert. „Megtörténtek a vérvételek, vizsgálatok. Ha minden jól megy, akkor Levi hamarosan megkapja a Zolgensma génterápiát” – tudatták egy hete a kicsi Facebook-oldalán.

