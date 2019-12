12 500 migráns akart idén Magyarországra jönni

Belföld

A 2015-öshöz hasonló válsághelyzet kezd kialakulni a Balkáni útvonalon, így Magyarországra a tavalyi kétszerese 12 ezer 500 migráns akart már bejutni idén. Októberről novemberre megháromszorozódott a kerítésnél próbálkozók száma, a múlt hónapban már háromezren akartak átjutni a határon.



– A 2015-ös válsághelyzethez hasonló a mostani illegális migrációs helyzet a magyar határon – jelentette ki a Fidesz bevándorlásellenes kabinetjének hétfői ülése után a testület elnöke, Németh Szilárd. 2018-ban egész évben 6506 embert fogtak el a határon, naponta átlagosan 17-et, idén viszont már november végéig több mint 12,5 ezren próbáltak illegálisan átjönni, naponta átlagosan 37-en. Az elmúlt két hónapban pedig megemelkedett az illegális határátlépési kísérletek száma. A hétvégén 72 óra alatt 171, csak vasárnap 82 migráns próbálkozott.

– Magyarország azért az egyik legbiztonságosabb ország, mert a határzár stabil. Ezt és ezzel együtt a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet továbbra is fenn kell tartani – szögezte le Németh Szilárd, aki elmondta, hogy az ülésen a vajdasági magyarok képviselői is felszólaltak, ők is azt tapasztalják, hogy a 2015-öshöz hasonló a helyzet, „nagy a veszély, a lakosság fél”. Ráadásul mivel többségében fiatal férfiak próbálkoznak a határokon, a terrorveszélyhelyzet továbbra is fennáll, hiszen az illegális migráció és a terrorizmus között egyértelmű a kapcsolat.

A fideszes politikus beszámolója szerint Törökországban 3,6 millió a regisztrált menekültek száma, de ezen felül 1-3 millió között van a nem regisztráltak száma is. Több mint 450 ezer embert tartóztattak fel Törökország déli és keleti határain, ami 60 százalékkal több, mint 2018-ban egész évben.

Mint ismert, az illegális migránsok próbálnak átmászni a kerítésen, átvágni azt, de a rendőrök találtak már két, kézi erővel kiásott alagutat is. Ásotthalom közelében egy 34 méter hosszú járatban 44 illegális migránst tartóztattak fel a hatóságok, akik Csikéria közelében egy 22 méter hosszú járatra is bukkantak.

Riasztó adatok

A migránsok száma október végén kezdett meredeken emelkedni. Október 21–27. között (43. hét) összesen 168 esetet regisztráltak a rendőrök, a következő héten már 380-at, a számok pedig hétről hétre nőnek. Október 28. és december 1. között (48. hét) 3469 migráns akart átjutni a kerítésen, csak a legutóbbi héten 1026-an.

43. hét: 168

44. hét: 380

45. hét: 507

46. hét: 668

47. hét: 888

48. hét: 1026

