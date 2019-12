2020-ban is az ország biztonsága lesz a legfontosabb

Belföld

Lokál ,

A honvédelem, Magyarország függetlenségének és biztonságának szavatolása jövőre is a kormány legfontosabb feladata lesz – jelentette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Szerinte mindez a törvényalkotási munkában, a jövő évi költségvetésben is látszik.

Az államtitkár szerint az Országgyűlésben olyan jogszabályokat alkottak, amelyek lehetővé teszik, hogy a Magyar Honvédség a térség legerősebb és legütőképesebb haderejévé váljon.

– A jövő évi honvédelmi költségvetés 103 milliárd forinttal lesz magasabb, mint az idei. Az összesen 616 milliárd forintból 216 milliárdot, mintegy 30 százalékot fejlesztésekre kell fordítani – mondta Németh Szilárd, majd hozzátette: a NATO 20 százalékos fejlesztési arányt ír elő.

Németh kiemelte, hogy a haderőfejlesztési programot az ellenzék soha nem támogatta, a teljes hadieszköz-beszerzés pedig a nyilvánosság előtt zajlik.

Az államtitkár példaként említette, hogy a szolnoki helikopterbázison rendelkezésre áll négy H125 M többcélú könnyűhelikopter, nyolc teljesen korszerűsített Mi-24 harcihelikopter, öt teljesen korszerűsített Mi-17 szállítóhelikopter, négy Zlin kiképző-, futár- és felderítőrepülőgép. Ezeket teljesen felújított – NASA-technológiát is magánban foglaló – hangárok fogadják, s rendelkezésre áll egy francia helikopterszimulátor is. Mindemellett a teljes kiképzési rendszer is NATO-kompatibilis, az Airbus szabályai szerint zajlik.

Elmondta, nemcsak vásárolnak, hanem megteremtették a 2010-re „teljesen lenullázott” védelmi ipar újjáépítésének alapjait is. A cseh licenc alapján Magyarországon gyártott fegyverekkel szerelik majd fel nemcsak a katonákat, hanem a rendőröket, pénzügyőröket is.

– Európa és Magyarország biztonságát első helyen továbbra is a tömeges migráció és az azzal járó terrorizmus fenyegeti. A december eleji NATO-csúcson már Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is a legnagyobb kihívások közé sorolta a migrációt és a terrorizmust – emelte ki.

Végül leszögezte: Magyarországon továbbra sem lesz sorköteles katonaság.