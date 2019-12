2020-ban is lesz nyugdíjemelés

Extra

Jövőre emelkednek a nyugdíjak. Az emelés több mint 2,5 millió nyugdíjast, illetve nyugdíjszerű ellátásra jogosultat érint. Emellett a kormány 2020-ban is számol nyugdíjprémium kifizetésével. A Lokál megkereste a nyugdíjgurut, dr. Farkas András jogászt, nyugdíjszakértőt, aki segít eligazodni a nyugdíjasokat érintő legfontosabb kérdésekben.

Jövőre is garantált az inflációkövető nyugdíjemelés. Mivel a 2020. évi költségvetés 2,8 százalékos inflációval számol, így ennyivel emelkednek 2020. január 1-jétől a nyugdíjak – a korábban már közölteket erősíti meg a most megjelent kormányrendelet is. Egy átlagos nyugdíjnál ez havi 4360 forintos emelést jelent. A 2019. december havi nyugdíj összegéhez képest a 2020. januári nyugdíj összege 3,5 százalékkal lesz magasabb. A nyugdíjemelés több mint 2,5 millió nyugdíjast, illetve nyugdíjszerű ellátásra jogosultat érint. Emellett a kormány 2020-ban is számol nyugdíjprémium kifizetésével. A nyugdíjak – a 2020. januári emeléssel – 2010-hez képest 38 százalékkal emelkednek, vásárlóértékük pedig 10 százalékkal nő. Ezenfelül a nyugdíjasok 2016-tól 273,5 milliárd forint további juttatásban részesültek a gazdaság kiemelkedő teljesítményére tekintettel. Mindezt úgy, hogy a kormány 2010-ben a Nyugdíjbiztosítási Alapot a baloldali kormánytól 357 milliárdos hiánnyal vette át.

Fontos tudnivalók

– Akiknek 2020. január 1-je előtt állapítottak meg öregségi nyugdíjat, hozzátartozói ellátást, korhatár előtti ellátást, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot, illetve a rendeletben felsorolt egyéb ellátást, azoknak az ellátása a várható infláció mértékével (2,8 százalékkal) emelkedik 2020. január 1-jétől.

– Ezt megelőzően azonban 0,7 százalékkal – az egyösszegű kiegészítés 1/12-ed részével – is meg kell emelni az ellátását annak a személynek, akinek 2019 novemberében egyösszegű kiegészítés járt. A 2019. december havi nyugdíj összegéhez képest a 2020. januári nyugdíj összege így közel 3,5 százalékkal lesz magasabb.

– A nyugdíjak értékének megőrzését törvény garantálja, ezért ha a 2020-as éves infláció magasabb lenne a tervezettnél (2,8 százalék), akkor azt az év vége felé nyugdíj-kiegészítéssel kompenzálja az állam.

– A nyugellátásokra fordítható költségvetési források összege jövőre több mint 3580 milliárd forint lesz, közel 136 milliárd forinttal fog nőni az idei évhez képest. A kormány jövőre is számol nyugdíjprémium kifizetésével, erre 20 milliárd forintot különített el a 2020-as költségvetésben. Ennek feltétele a jó gazdasági teljesítmény. Magyarország történetében először 2017-ben volt nyugdíjprémium.

Mi jár ingyen?

A magyar nyugdíjasoknak szóló utazási kedvezmény a kiemelkedő megbecsülést is tükrözi, hiszen ehhez hasonló egyik szomszédunkban sincs. Itthon ugyanis a 65 év felettiek ingyen utazhatnak minden tömegközlekedési járművön. – Vasúton a 65 év felettiek számára díjmentes utazást biztosít a MÁV – ez a kedvezmény egész Európában egyedülálló, mivel az időseknek jellemzően legfeljebb 25–50 százalék kedvezményt biztosítanak más EU-tagállamokban a vasúttársaságok –, míg a 65. életévét el nem érő nyugdíjasok számára 50, illetve 90 százalékos kedvezmény vehető igénybe, előbbi kedvezményt évente 16 alkalommal, utóbbit évente kétszer lehet igénybe venni, de két darab 50 százalékos kedvezmény bármikor egy darab 90 százalékos kedvezményre váltható. A helyi közlekedési vállalatok szolgáltatásait díjmentesen vehetik igénybe a 65 évnél idősebbek, a 65. évet még be nem töltő nyugdíjasok pedig nyugdíjasbérlettel utazhatnak, aminek egyszeri kiállítási díja 250 forint. A Volánnál hasonló kedvezményeket kapnak az időskorúak: 65 év felett díjmentes az utazás – bár a távolsági kiegészítő jegyet ugyan meg kell venni – a 65. évet még be nem töltött nyugdíjasok pedig 50 százalék kedvezményt kapnak a menetjegyből évente 16 alkalommal vagy 90 százalékos kedvezményt évente 8 alkalommal.

Nők milyen kedvezményben részesülnek?

A nők kedvezményes nyugdíjának két alapfeltétele van, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy megkapják a kedvezményt. Az egyik, hogy legalább 40 évi (keresőtevékenységgel és gyermekneveléssel) szerzett jogosultsági időt szerzett, amelyből alapesetben legalább 32 évi szolgálati időt kell keresőtevékenységgel (munkával) megszereznie. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a gyermekneveléssel legfeljebb 8 évi jogosultsági időt lehet szerezni a nők kedvezményes nyugdíjához. Ez egyébként a világon egyedülálló, ugyanis e korhatár előtt igénybe vehető kedvezményes nyugdíj teljes öregségi nyugdíjnak minősül, vagyis nem terheli semmilyen levonás. A világ más országaiban ez jelentős levonásokat jelent.

A jogosultsági idő alapképlete:

legalább 32 év keresőtevékenységgel szerzett szolgálati idő

+ legfeljebb 8 év gyermekneveléssel szerzett szolgálati idő

= legalább 40 évi jogosító idő.

Mit kell tenni, hogy még jobb nyugdíjunk legyen?

Először is bejelentve és a járulékokat becsületesen fizetve dolgozni az aktív évek alatt – mondta a nyugdíjguru. – Ez előkészít egy magasabb alapnyugdíjat, de még ezt is tudjuk feljebb tornázni. Aki ugyanis nem igényli a nyugdíját a nyugdíjkorhatár betöltésével, az minden további 30 nap szolgálati idő alapján 0,5 százalék, vagyis évente 6 százalék nyugdíjbónuszban részesül, ennyivel magasabb lesz a később megállapítandó nyugdíja. Feltéve, ha legalább 20 év szolgálati időt már szerzett a nyugdíjkorhatára betöltése napjáig.

Miért jó egy nyugdíjast alkalmazni?

Nagyon sokat lendíthet az életszínvonalán, ha a szépkorú a nyugdíj mellett még tud dolgozni. Ha a versenyszektorban bejelentett munkaviszonyban dolgozik az ellátott akkor összesen 15 százalék szja-t kell fizetni, semmi mást – magyarázta a nyugdíjguru. – Fontos szempont, hogy ez esetben a munkáltatója is mentesül a járulékfizetés alól, vagyis nem kell fizetnie a jelenleg 17,5 százalékos szociális hozzájárulási adót és az 1,5 százalék szakképzési hozzájárulást sem. Jövő július 1-jétől ez a kedvezmény a versenyszférában minden jogviszonyra (vállalkozási, megbízási jogviszonyok) is kiterjed majd. Így persze megszűnik a nyugdíj melletti keresetek alapján eddig járó nyugdíjnövelés is, aminek alapját az ilyen kereseteket terhelő nyugdíjjárulék teremtette meg. Ez az áldozat azonban eltörpül a megszerezhető plusz nettó kereset összegéhez képest.

