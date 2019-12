220 millió gyűlt össze a Jónak lenni jó! javára

Belföld

Kiss Nóra ,

Mintegy 220 millió forint gyűlt össze a közmédia jótékonysági kampánya, a Jónak lenni jó! javára, amelynek idei kedvezményezettje a koraszülöttek mentését és szállítását 30 éve végző Peter Cerny Alapítvány.

Siklósi Beatrix projektvezető, az M5 kulturális csatorna igazgatója hétfő reggel az M1 aktuális csatornán és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában számolt be a gyűjtés hatalmas sikeréről.

– Rekordösszeg, mintegy 220 millió forint gyűlt össze a közmédia jótékonysági kampánya, a Jónak lenni jó! javára, amelynek idei kedvezményezettje a koraszülöttek mentését és szállítását 30 éve végző Peter Cerny Alapítvány – mondta a csatornaigazgató, aki hozzátette: vasárnap estig csak telefonhívások által 60 millió forint gyűlt össze, az adakozókkal folytatott beszélgetések során pedig többről is kiderült, hogy maguk is koraszülöttek voltak, vagy a gyerekeik azok, így közvetlenül is érintve érezték magukat a témában.

Az ügyért folytatott gyűjtés azonban még nem ér véget, a felajánlásokat továbbra is várják: a 13600-as számon a 04-es mellék megadásával vagy a 13600-as számra a 04-es kóddal küldött SMS-sel. Hívásonként és üzenetenként 500 forinttal lehet támogatni a koraszülöttek mentését és szállítását 1989 óta végző Peter Cerny Alapítványt.

Herczegh Anita is segített

Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita egyik felajánlása egy Moser „Splendid Gold” pezsgőspohárkészlet volt. A licit végső ára 900 ezer forint lett. Felajánlották továbbá a 2008-as pekingi olimpián aranyérmet szerzett magyar vízilabdacsapat tagjai és vezetőedzője által dedikált plakátot is, amelyre 150 ezer forint volt a végső licit.

A köztársasági elnök felesége a vasárnapi műsor vendégeként azt is elmesélte, egy napot töltött el a Peter Cerny Alapítvány munkatársaival, hogy megismerje a szervezet tevékenységét. Herczegh Anita felidézte, hogy együtt utazott az alapítvány munkatársaival a mentőautóban, több budapesti kórházban is jártak. Hozzátette: megnyugtató volt látnia, hogy a mentőautó nagyon jól felszerelt, az alapítvány munkatársai pedig a legapróbb részletekre is odafigyelnek, mindenre próbálnak felkészülni. Példaként említette, hogy valamennyi baba kap egy horgolt polipot, amelynek csápjaiba tud belekapaszkodni a köldökzsinór helyett.

300 ezer forintért kelt el Belmondo nyakkendője

A jótékonysági kampányhoz rengeteg felajánlás érkezett, amelyekre lehetett licitálni. Ezeknek nagy része már elkelt. Jean-Paul Belmondo dedikált nyakkendőjét 300 ezer forintért vették meg, a Puskás Aréna nyitómérkőzésének labdáját pedig 750 ezerért. A legnagyobb összeget a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. által felajánlott „Uráli bagoly” figuráért fizettek, összesen 1,9 milliót adtak érte. Év végéig pedig megvásárolhatók azok a tárgyak, amelyek még nem keltek el, a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon tekinthetők meg.

