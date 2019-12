60 millióval tömte ki Kálmán Olgát Karácsony

Belföld

Valósággal bebetonozta Karácsony Gergely főpolgármester Kálmán Olgát, aki öt év alatt 60 millió forintot tehet majd zsebre tanácsadóként az adófizetők pénzéből. Karácsony már megkezdte a tisztogatást, sorra rúgja ki a fővárosi cégek vezetőit, és ülteti a helyükre Gyurcsány Ferenc embereit.

Amint a Lokál is beszámolt róla, november közepén Gyurcsány Ferenc a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Kálmán Olga belépett a Demokratikus Koalícióba, és politikai főtanácsadóként segíti Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes munkáját. Kálmán Olga alapbére havi bruttó egymillió forint lesz.

A Ripost című lap által közölt munkaszerződéséből az is kiderül, hogy Gyurcsány volt főpolgármester-jelöltjének megbízása öt évre szól, de ha korábban kényszerül távozni, akkor is garantáltan megkapja a 2024-ig járó fizetését, vagyis 60 millió forintot. A lap megjegyzi, hogy ehhez az összeghez még különdíjak, jutalmak, mozgóbérek és eseti megbízások is hozzáadódhatnak. A főpolgármester tehát közpénzből nagylelkűen megjutalmazta a néhány hónapja még vele szemben a főpolgármester-jelölti előválasztáson elinduló Kálmán Olgát, aki nem is olyan rég Gyurcsánnyal együtt hangoztatta Karácsony alkalmatlanságát.

Politikai tisztogatás Budapesten Karácsony Gergelyék politikai tisztogatásba kezdtek: a fővárosi cégek közül lecserélték a Főtáv, a Fővárosi Közterület-fenntartó és a Főkert vezetőjét. Utóbbi pozícióra mindössze négynapos határidővel írtak ki pályázatot. Ismeretes, hogy hasonlóan jártak el a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. vezérigazgatói posztjánál is, ott mindössze háromnapos határidővel írtak ki pályázatot. A befutó az a Walter Katalin lett, aki korábban Bajnai Gordon kabinetfőnöke és a Soros-egyetem vezérigazgatója volt.

Gyurcsány emberei mindenhol ott vannak Bár Karácsony Gergely a kampányában azt ígérte, hogy jelöltjeik tiszta kézzel fognak politizálni, és nem osztogatnak majd baráti alapon pozíciókat, úgy tűnik, ebből semmi sem volt igaz. Gyurcsány Ferenc telenyomta az embereivel a budapesti városházát és a különböző fővárosi cégeket. Draskovics Tibor, az egykori pénzügy-, valamint igazságügyi és rendészeti minisztere lett a Budapesti Közlekedési Központ új elnöke. Kolber István, a második Gyurcsány-kormány tárca nélküli minisztere a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. igazgatója lett, illetve a bukott miniszterelnök volt kabinetfőnöke, Gál J. Zoltán sem maradt állás nélkül. Az elvakult gyurcsányista kvízprofesszor, Vágó István pedig a Vasúti Járműjavító Kft. felügyelőbizottságában kapott pozíciót.

