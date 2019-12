A budapestiek támogatják a Liget-projektet

Belföld

Hiába próbálják Karácsony Gergelyék megfúrni, a Liget-projekt az emberek nagy többsége szerint mégsem az ördögtől való, sőt kifejezetten hasznosnak találják a fejlesztéseket. A Városliget átfogó megújítására vonatkozó konkrét tervek ismeretében ugyanis a fővárosiak több mint kétharmada támogatja a projektet.

Az Inspira Research Group reprezentatív felméréséből kiderült, hogy a megkérdezettek 75 százaléka szerint a fejlesztések erősítik Budapest családbarát jellegét. A fővárosiak 70 százaléka támogatja a Liget Budapest Projektet, a fejlesztések elfogadottsága pedig a fiatalok, családosok és a parkot övező belvárosi kerületekben kimagasló.

A megkérdezettek 76 százaléka szerint fontos, hogy új, korszerű kulturális intézmények is kerüljenek a Ligetbe úgy, hogy közben a zöldfelületet is növelik és megújítják, az új épületeket pedig lebontottak vagy parkolók helyén építik fel. A válaszadók 74 százaléka szerint Budapest kulturális hírnevét és nemzetközi turisztikai vonzerejét is kedvezően befolyásolják a projekt keretében felépítendő épületek.

Az új épületek közül a két legnépszerűbb a Magyar Innováció Háza és az Új Nemzeti Galéria, amely a fővárosiak 81 és 72 százalékának nyerte el a tetszését. Az egykori Közlekedési Múzeum torzójának helyére, valamint a lebontott Petőfi Csarnok területére tervezett új épületek a fiatalok, a fiatal középkorúak, a belvárosiak és a nagycsaládosok körében kiugróan népszerűek.

– A kutatás bizonyítja, hogy amennyiben a Liget Budapest Projekt valós tartalmi elemeiről és céljairól kérdezik meg őket, akkor a budapestiek döntő többsége egyetért a projekttel és támogatja annak megvalósítását – hangsúlyozta Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa.

Fúrja az ellenzék a Biodómot

A Városligetben épülő Biodóm fedele már teljesen elkészült, ezt a látogatók tavasztól megtekinthetik, és várhatóan 2021 végén meg is nyílik a bemutató komplexum, ahol többek között a 2,5 millió literes tengervizes medence Közép-Európa legnagyobbja lesz – írja a Ripost. Igaz, Karácsonyék ezt a projektet is próbálják megfúrni, a főpolgármester szerint 20 milliárd hiányzik a megvalósításhoz, az összeget pedig elkérte a kormánytól. Fürjes Balázs kormánybiztos korábban elmondta: a beruházás teljes összegét, 62 milliárdot a kormány már átutalta a projekt lebonyolítóinak.

