A késelő diák listázta, akiket utált

Időzített bomba volt H. András Csaba, a tanárát többször hátba szúró diák. Mint utólag kiderült, még egy listája is volt, amelyen azok voltak, akiket utált, akikkel gondja volt.

Az körvonalazódik, hogy a győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnázium, Szakközépiskola diákja, az eminens tanuló valójában ellenségként tekintett a világra.

– H. András Csaba sem volt más, mint a többiek az osztályban, mindannyian lázaduk, bosszankodunk, gyakran mondjuk, hogy ennek kellene szétverni a pofáját, meg annak kéne szétverni a pofáját, de persze soha nem teszünk semmit. Ő azonban mindent komolyan gondolt. Mint utólag kiderült, még egy listája is volt, amelyre azokat rakta fel, akiket utált, akikkel gondja volt – mondta el a Lokálnak, az előzetes letartóztatásban lévő kamasz iskolatársa, aki szerint a kés, amellyel a bűncselekményt elkövették, minden csak nem bicska, igaz, svájcinak svájci, és gyakran játszadozott a többiek előtt vele a tanárát hátba szúró fiatalember.

Úgy értesültünk, hogy az előre megfontolt szándék vizsgálata miatt a fiatalember minden közösségi kommunikációját, telefonját és számítógépét, informatikai szakértő vizsgál, hogy megtudják, milyen előzményei voltak a bűncselekménynek. Annyi már most kiderült, hogy a fiatalember már korábban is intézett el problémát erőszakos úton. Előfordult ugyanis, hogy diáktársaival is összetűzött. Az ok akkor is triviális volt, hiszen valaki csak mosolyogva nézte, és már ez is dühítette H. András Csabát.

Mint arról beszámoltunk, a bíróság elrendelte a letartóztatását annak a 17 éves diáknak, aki csütörtökön megszúrta tanárnőjét egy győri iskolában. A fiú a meghallgatáson azt mondta: megbánta tettét, nem akarta megölni az osztályfőnökét. A tanárnő kórházban van, hamarosan hazaengedik.

Kiakadt, hogy hármast kapott

A diák azután sebesítette meg a tanárnőt, miután hármast kapott a dolgozatára. Rettegett attól, hogy 4,5 alá esik az átlaga, és azt mondta, nagy volt rajta a nyomás. A kést az édesapjától kapta, aki nemrég meglátogatta a megszúrt tanárnőt a kórházban. A késelő egyébként beült a tanári székbe, és ott várta meg a rendőröket.

– A fiú édesapja meglátogatta a kórházban a tanárnőt, együtt sírtak egy órán keresztül – nyilatkozta dr. Faragó Péter, a diák ügyvédje. Elárulta, hogy a támadáskor használt kést védence – folytatva a családi hagyományt – az apjától kapta.

Minden szükséges segítséget megkap a tanárnő

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megdöbbenéssel fogadta a késelés hírét. Palkovics László tárcavezető telefonon kért tájékoztatást az áldozatot ellátó kórháztól a pedagógus állapotáról. A minisztérium minden szükséges segítséget és támogatást kész megadni a tanárnőnek és családjának, valamint az iskolának is.

