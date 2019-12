Belföld

MTI ,

A szocialisták már egy éve is hazudtak a munka törvénykönyvéről, és csak politikai kampányakciókhoz használták fel – így reagált a Fidesz kedden az MTI-nek a szocialista Korózs Lajos és Komjáthi Imre sajtótájékoztatójára.

Az MSZP azt állította, hogy a keddi parlamenti szavazáson a fideszes képviselők az oligarchák, a multinacionális cégek és a nagytőke pártjára álltak, amikor nem támogatták a rendezett munkaügyi kapcsolatok törvénybe iktatását.

A Fidesz erre reagálva közleményében azt írta: azok beszélnek már megint a munkavállalókról, akik kormányzásuk alatt egymillió magyar embert tettek munkanélkülivé, “agyonadóztatták a béreket és megalázóan alacsony bérekért dolgoztatták a dolgozókat”. A szocialisták és a többi ellenzéki párt az elmúlt években sem támogatott semmilyen, a magyar dolgozókat segítő adócsökkentést – emelték ki.

A Fidesz szerint az elmúlt egy évben teljesen világossá vált, hogy a munka törvénykönyvének módosítása semmi olyan negatív hatással nem járt, mint amivel az ellenzék már akkor is ijesztgetett. A túlmunka vállalása önkéntes, a törvény védi a munkásokat, és lehetővé teszi, hogy aki akar, többet dolgozhasson, és többet kereshessen – fejtették ki. Hozzátették: “a szocialisták és az összes ellenzéki párt már egy éve is hazudtak a törvényről, és csak politikai kampányakciókhoz használták fel, és most is ugyanezt tervezik”.

