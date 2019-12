A tied is lehet a legszebb hímzett Házi áldás

Belföld

A „Hímezz magyarra” program már várja a hímzett Házi áldásokról készült fotókat frissen meghirdetett tehetségkutató pályázatában. A legszebb kézimunkákat Budapesten az OTP Galériában mutatják be 2020-elején, majd a pályaművek elindulnak az elszakított területeken és külföldi országokban található kiállítótermek felé. A szervezők célja, hogy megismertessék a nagyvilággal a népi iparművészeinket, egyben szeretnék, ha a tehetségeket lelkes amatőrök követnék a hímzés szeretetében.

A Szeleczky Zita művésznő nevével fémjelzett „Hímezz magyarra” program szervezői Debrecenben, a Magyar szórvány napján választották meg a Hímzés nagyköveteit és tiszteletbeli nagyköveteit. A neves sepsiszentgyörgyi, vásárosnaményi és kalocsai népi iparművészekből, valamint beregszászi kommunikációs tanácsadóból, hajdúsági újrahasznosító ruhatervezőből, óbecsei íróból, debreceni etnográfusból és budapesti üzletasszonyokból, televíziós szerkesztőkből álló Hímzés nagykövet asszonyok a szervezőkkel együtt hirdették meg aznap a Házi áldás hímző pályázatot, amelyet idén december 8-án, a második adventi gyertyagyújtáskor tett a program szervezőbizottsága mindenki számára hozzáférhetővé a Facebook-oldalán.

„A pályamunkákat Budapesten a Csató Tamás festőművész által vezetett OTP Galériában mutatjuk be 2020-elején, utána indulunk el a legszebb kézimunkákkal az elszakított területeken és külföldi országokban található kiállítótermek felé. Nem titkolt célunk megismertetni a nagyvilággal a népi iparművészeinket, egyben szeretnénk, ha őket lelkes amatőrök követnék a hímzés szeretetében, ugyanakkor e verseny tehetségkutatás is”- nyilatkozta lapunknak a Házi áldás hímző-pályázat küldetését Szöőr Anna ötletgazda, aki hozzátette: a pályázat kiírásáról azért döntött rekord sebességgel a Hímzés nagykövetekkel bővült program-koordínátor csapat, mert ez a feladat hozzájárul az adventi várakozás lelkiségéhez, szellemiségéhez.

Matyó mezt kapott a Puskás-díjas futballista



Az erdélyi Sántha Évi és férje Barna „Magyar Hiszekegyet” készítettek a nemzeti összetartozás jelképeként, míg a vásárosnaményi Beregszem Egyesület a kárpátaljai Credo Verséneklő Együttes kiegészítőit készítette el, hogy az együttes tagjai, mint tiszteletbeli Hímzés nagykövetek ezzel is erősítsék a patrióta és lokálpatrióta érzelmeket a Történelmi Magyarország területén.

„Miután a debreceni konferenciánkon átadtuk az erdélyi Zsóri Dani Puskás-díjas futballista edzőjének a mezőkövesdi Árvai Erzsébet, szakmai vezetőnk által hímzett matyó mezt és a fiatal labdarúgó ennek láthatóan nagyon örült, megéreztük, hogy elemi erővel tör fel a fiatalokból a népi motívumok iránti igény” – osztotta meg konferencia élményét Sebestyén Márta, a Hímezz magyarra program kommunikációs tanácsadója.

„Ekkor terveztük el, hogy egyszerre adunk lelki, vizuális és manuális élményt a gyermekeknek, fiataloknak és persze kevésbé fiataloknak is úgy, hogy Szeleczky Zita művésznő szellemiségének megfelelően bevonjuk a pályázatunkba a szórvány magyarságot is, azaz a Házi áldás hímző pályázatunkkal nyitunk a külföldön található magyar intézetek felé is a határon túliakon kívül” – tette hozzá Szöőr Anna, a program ötletgazdája, aki megosztotta velünk azt az információt, hogy már az EMMI támogatását élvezi a program.

„Megtiszteltetés számunkra, hogy a délvidéki Topolcsányi Laura, írónő elfogadta tőlünk a Hímzés nagykövete címet, egyben vállalta, hogy életút interjúkat készít a többi Hímzés nagykövettel, valamint egy további munkája során ötvözni fogja a hímzésvilág vizuális kincseit a gyermeki képzeleten át a meseirodalommal” – tért rá a Hímezz magyarra program sokszínűségére Sebestyén Márta.