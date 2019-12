Álpályázattal manipulálnak Karácsonyék

Belföld

Lokál ,

Új vezetője lesz a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.-nek (BVH). A pályázatot kiírták, mindössze háromnapos pályázatírási és -beadási határidővel – számol be a Ripost.

Ahogy a Magyar Nemzetben is olvasható, három nap alatt alatt nem lehetséges komoly szakmai anyagot összeállítani, ezért joggal feltételezhető, hogy a balliberális városvezetésnek már megvan a jelöltje a BVH élére.

A kiírás november 28-án került fel a Budapest.hu-ra, a jelölteknek pedig már tegnap délután 16 óra 30 percig be kellett adniuk a megfelelő dokumentumokat. Mivel előzetes értesítés, „bunda„ nélkül három nap alatt nem lehetséges összeállítani komoly szakmai anyagot, ezért joggal feltételezhető, hogy a balliberális városvezetésnek már megvan a jelöltje a BVH élére – írja a lap.

A főváros mostani vezetésének ugyanis létkérdés, hogy megbízható káder kerüljön a BVH vezérigazgatói posztjára, amit Karácsony Gergely főpolgármester az Mfor számára adott interjúban ki is mondott, vagyis hogy a fővárosi cégek vezetőit majd az új vezérigazgatóval együtt választják ki. A gazdasági társaságok többségénél Karácsony szerint vezetőcsere lesz.

Korábban a Blikknek azt ígérte, hogy nem politikai alapon történik majd a kiválasztás.

Karácsony azt is mondta, hogy akár az utcáról is beeshet egy új vezető, ha alkalmas, felveszi. Most, már az első alkalommal kiderült, nem mondott igazat. Ahogy a Magyar Nemzetben is olvasható, az előre lejátszott pályázatok nem ismeretlenek Karácsony Gergely számára, akinek zuglói polgármestersége idején a parkolási tenderből kizárták az olcsóbb ajánlattevőt, hogy végül egy olyan céggel szerződjenek, amely miatt napi egymillió forintos veszteség érte a XIV. kerületet.

